La via monzese trasformata in una discarica abusiva: il comune interviene

La scena è ormai nota ai residenti della zona. Si parla nello specifico della discarica a cielo aperto in via Cantalupo, nel cuore del rione Cederna - Cantalupo, un problema annoso che però ora sta mettendo davvero alla prova la pazienza dei residenti.

Nonostante le ripetute segnalazioni, infatti, e le azioni messe in campo dal comune (come l'apposizione già lo scorso anno nella zona di una telecamera di videosorveglianza), niente sembra utile a fermare le pessime abitudini di taluni incivili. E ancora in questi giorni la via è stata nuovamente trasformata in una discarica a cielo aperto. Con decine di sacchetti e cartoni pieni di rifiuti di ogni tipo sparsi lungo il marciapiede. Dagli stracci ai vetri rotti, alle vecchie valigie, sulla strada è stato depositato di tutto, così come si evince dalle foto scattate dai residenti.

La situazione è divenuta insostenibile - ha chiarito l'ex consigliere comunale Salvatore Russo, raccogliendo la protesta dei residenti - Il disagio di chi abita qui è piuttosto sentito e purtroppo nemmeno il posizionamento della telecamera è riuscita a risolvere il problema. Perché qualcuno l'ha messa fuori uso. Forse bisognerebbe incominciare a pensare a degli appostamenti delle Forze dell'ordine per cercare si stanare i responsabili di un simile degrado. Che ogni volta resta tale fino a quando non si riesce a organizzare la raccolta dei rifiuti abbandonati".

A tal proposito dal palazzo di piazza Trento Trieste fanno sapere che l'attenzione riguardo il problema resta alta. "Fra qualche giorno verrà anzitutto posizionato un nuovo dispositivo di videosorveglianza all'avanguardia - ha spiegato l'assessore all'ambiente Giada Turato - E insieme al sindaco e di concerto con la polizia locale pianificheremo proprio in questi giorni altre azioni di contrasto da portare avanti in merito". Nessuna tolleranza, dunque, da parte dell'amministrazione comunale, per gli incivili.

Seppure, come sottolineato ancora dall'assessore, il vero problema resta la difficoltà nel tentare di cambiare la mentalità di chi compie certi gesti.