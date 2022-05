Chi ha cantato all'U-Power Stadium per la festa del Monza

Un tifo da stadio per festeggiare una vittoria storica. Unica. Dopo 110 anni il Monza conquista la serie A. Alla presenza del presidente Silvio Berlusconi, dell'amministratore Adriano Galliani e dei tifosi che hanno affollato le tribune dell'U-Power Stadium martedì sera la città ha festeggiato il traguardo biancorosso. Cori, striscioni, bandiere che hanno affollato la città già dal tardo pomeriggio con il bagno di folla per le vie del centro della squadra sull'autobus scoperto firmato Ac Monza. Un viaggio a tappe tra piazza Trento e Trieste e l'Arengario per poi arrivare sul campo dello stadio: destinazione paradiso.

All'U-Power Stadium si è svolta la cerimonia di premiazione della Lega B. Una festa con musica e animazione con grandi nomi della musica sul palco nell'evento targato Radio 105. A Monza per la serata della festa biancorossa c'erano Chadia Rodriguez, Sergio Sylvestre, Baby K, The Koloros, Vegas Jones, I Gemelli Diversi, Robert De Nitro, Nika Paris e altri artisti per una serata di sport, adrenalina e divertimento.

La festa in centro

Una festa unica per un risultato che ha fatto la storia. E una città intera che ha abbracciato la sua squadra con migliaia di tifosi biancorossi che martedì pomeriggio hanno accolto per le vie del centro l'autobus dell'Ac Monza con a bordo la squadra. Sono iniziati dalle vie del centro di Monza il 31 maggio i festeggiamenti per la promozione in serie A del club che, domenica sera, con la vittoria sul Pisa nella finale dei playoff del campionato di serie B, ha trasformato un sogno in realtà.

Il pullman dell'Ac Monza ha iniziato la passerella da via Lecco per poi arrivare e sfilare al Ponte dei Leoni, all’Arengario e in piiazza Trento e Trieste. Poi appuntamento all'U-Power Stadium dove si svolgerà la cerimonia di premiazione della Lega B. Ad arricchire la serata ci penserà la Radio Partner del Club Radio 105, con un ricco programma di intrattenimento. E' stato organizzato dal comune un piano viabilistico con numerosi divieti di passaggio (anche pedonale) e di sosta fin dalle 16.30.