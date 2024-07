Come procede il maxi cantiere che durerà 2 anni e attraverserà 4 comuni

Dopo l’avvio a inizio luglio, prosegue il cantiere di BrianzAcque per la realizzazione delle due nuove dorsali di acquedotto nell’area est della provincia di Monza e Brianza.

A essere interessati sono i centri di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate. Per la realizzazione dell'opera sono previsti in totale circa due anni di lavori, 8,5 chilometri è invece la lunghezza complessiva dell’intervento e 5,8 milioni il costo totale. Un grande progetto che, secondo quanto spiegato dal colosso idrico, è strategico per prevenire criticità future di approvvigionamento idrico determinate anche dal cambiamento climatico.

"Siamo impegnati a realizzare infrastrutture a tutela della risorsa idrica per rendere il territorio più resiliente, rigenerandolo in chiave innovativa e sostenibile" ha commentato a proposito Enrico Boerci, presidente e ad di BrianzAcque.

È possibile seguire lo stato di avanzamento sul sito www.nuovadorsalebrianza.it, nato per informare i cittadini sull'opera e sulle attività svolte nei singoli comuni.