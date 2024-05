Il cantiere lungo 45 km che in Brianza metterà in ginocchio i pendolari e i turisti

Quella del 2024 sarà per i pendolari brianzoli, ma anche per i turisti, un’estate di passione. Dal 9 giugno all'8 settembre, la linea S7 Milano-Molteno-Lecco che fa spola tra Monza e Lecco si fermerà. Le corse saranno sostitute da autobus tra le 2 stazioni.

Cosa cambierà per i brianzoli

Un bel disagio per i pendolari che ogni giorno utilizzano il Besanino per raggiungere Monza e Milano. Ma sarà anche un disagio per i turisti che, soprattutto nel fine settimana, per regalarsi una giornata al lago usano il treno, evitando partenze e rientri bloccati nel traffico della Valassina. Tra qualche giorno dovranno, loro malgrado, utilizzare l’auto oppure optare per il servizio bus che, naturalmente, dovrà a sua volta finire nel caos stradale.

Una scelta già criticata dai pendolari, ma anche da alcuni sindaci brianzoli. Nei giorni scorsi Emanuele Pozzoli e Pietro Giovanni Cicardi, rispettivamente sindaco di Besana Brianza e di Triuggio, hanno inviato una lettera a Trenord per sollevare le preoccupazioni dei cittadini e chiedere chiarimenti in merito al servizio bus e soprattutto a possibili ritardi nella conclusione del lavori, con la grande paura che al rientro a scuola a settembre l’opera non sia ancora conclusa.

Bloccata il 30% della rete ferroviaria lombarda

Ma le critiche adesso arrivano anche dalla politica regionale, da Dario Balotta, responsabile dei Trasporti di Europa Verde. “Estate calda per i pendolari e i turisti che utilizzeranno le ferrovie lombarde - commenta -. Il gestore della rete Rfi ha deciso di utilizzare prevalentemente la stagione estiva per realizzare lavori di manutenzione straordinaria, di potenziamento infrastrutturale e del Pnrr. A questi lavori saranno interessate 13 linee regionali e ,parzialmente, inter-regionali per un totale di 600 km di binari che, sui 1.700 km ,costituiscono oltre il 30% della rete. I treni soppressi delle varie linee saranno sostituiti da autobus con aumenti dei tempi di viaggio e dei disagi, sia per i pendolari sia per i turisti. È svantaggioso concentrare i lavori nella sola stagione estiva,in particolare in agosto, perché sarà difficile per Trenord organizzare e gestire centinaia di sostituzioni di treni, già carenti in tempi normali, con autobus e dare le relative informazioni alla clientela. Molti cantieri in passato venivano gestiti da Rfi senza chiudere le linee, solo con parziali interruzioni notturne, festive o con rallentamenti di velocità”.

I disagi per le aziende

I lavori sui binari vedranno inoltre finire in strada anche molti tir. Infatti alcune tratte interessate dagli interventi sono proprio quelle del trasporto merci che, non potendo essere effettuati su rotaia, verranno dirottati su gomma. “Per questo motivo le associazioni del settore hanno chiesto al ministero dei Trasporti misure di indennizzo - aggiunge Balotta -. L'attivazione di numerosi cantieri nello stesso periodo estivo, la cui durata è stata tarata in eccesso, rischia di mettere in crisi la struttura organizzativa di Rfi e di comportare disagi superiori ai vantaggi previsti. La fretta di spendere i finanziamenti del Pnrr e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarebbe l'origine di questa sbagliata programmazione dei lavori che andavano diluiti e meglio programmati nel tempo”.

Tutti i treni fermi

Oltre alla tratta brianzola del Besanino che rimarrà ferma per 3 mesi sono previsti interventi anche lungo la Colico Sondrio-Tirano (67 km), la Como-Lecco (42 km), la Gallarate-Domodossola (64 km), la Pavia- Mortara-Vercelli (67 km).

Per due mesi (luglio e agosto) resterà bloccata la tratta Milano Lambrate – Milano San Cristoforo (13 km), mentre a giugno saranno ferme le linee Cremona-Treviglio (Km 65) e la Cremona-Fidenza (34 km). Nel mese di agosto verranno interrotte le linee Brescia-Cremona (52 km), la Gallarate-Luino (32 km), la Pavia-Torreberetti-Alessandria ( 65 km) e Laveno Mombello-Gallarate (30 km). Alcune linee sui laghi di Como, Maggiore e Valtellina, come la Colico-Sondrio-Tirano, la Laveno Mombello- Luino-Gallarate e la Domodossola-Stresa-Gallarate ,sono turistiche e molto frequentate dai pendolari.