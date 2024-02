Nuovo look per la discarica che diventa green: al via il cantiere da oltre 200mila euro

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di riqualificazione della piattaforma ecologica di via Eritrea, a Seveso. Un intervento completamente finanziato da Regione Lombardia con un investimento di 215 mila euro. Seveso è una delle città brianzole con la percentuale maggiore di raccolta differenziata che da due anni supera l’86%. Saranno protetti con tettoia i cassoni per il contenimento dell'umido, delle terre di spazzamento e del vetro che a contatto con le precipitazioni atmosferiche potrebbero causare l'inquinamento delle acque di scarico dei piazzali.

Verrà installato un impianto di videosorveglianza di ultima generazione e posizionate nuove recinzioni per evitare l’ingresso di ladri e vandali, anche negli orari di chiusura della piattaforma ecologica. Sono previsti anche interventi di manutenzione straordinaria come l'adeguamento dell'impianto elettrico, il rifacimento dei piazzali in asfalto oramai usurati dal movimento di mezzi pesanti. Entrerà in funzione anche un nuovo impianto fotovoltaico per rendere la struttura autosufficiente dal punto di vista energetico e adeguato l'impianto antincendio secondo le normative più recenti. Verrà inoltre smantellata la baracca in disuso sul lato est dell'area.