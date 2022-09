Lunedì 19 settembre al via il cantiere lungo la Sp13 Monza-Melzo. I lavori partiranno dal comune di Caponago in direzione Monza. Il cantiere sarà esclusivamente notturno (dalle 20 alle 6 del mattino del giorno successivo).

Come comunica la provincia di Monza e Brianza - che ha programmato l'intervento con risorse provenienti dal Patto per la Lombardia pari a 1,3 milioni di euro - sono previsti restringimenti di carreggiata semaforizzati e senso unico alternato, per il tratto di strada della SP13 che va dal Km 3+900 al km +4.900 e dal km 0.00 al km +2.600.

I lavori prevedono la ricostruzione del tappeto stradale nel tratto di competenza - lunghezza circa 3,5 km - mediante interposizione di geo-membrana antipumping, sostituzione di alcuni tratti di barriera stradale oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. Il cantiere dovrebbe terminare entro la fine del mese di ottobre.