Ecco come sarà il cantiere della metrotranvia Milano-Desio-Seregno

Un incontro pubblico per spiegare che cosa succederà a Desio durante il cantiere che porterà alla realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno. Il progetto verrà presentato a Desio il 21 febbraio alle 20.30 nella sala consiliare della piazza Giovanni Paolo II. L'incontro è stato organnizato dal comune e ha proprio l'obiettivo di illustrare l'importante cantiere che coinvolgerà via Milano. Un incontro pubblico per fare il punto con Città Metropolitana e i tecnici incaricati, che illustreranno le varie fasi del progetto e il cronoprogramma, gli impatti viabilistici dei cantieri che interesseranno il territorio comunale nei prossimi anni.

“Metrotranvia è un'importante opportunità per il nostro territorio, sara’ riqualificata tutta la via Milano e non solo - spiega il sindaco Simone Gargiulo -. I lavori sono prossimi alla partenza e nella cabina di regia che abbiamo istituito già lo scorso gennaio, si stanno ultimando i dettagli per contenere gli effetti del cantiere sulla viabilità complessiva della Città, lavorando al contempo sulla progettazione esecutiva della riqualificazione complessiva del sistema della sosta prevista dal progetto Distretto urbano del commercio".

Oltre ai tecnici responsabili del cantiere, che ne illustreranno tutti gli aspetti, e alla consigliera Beatrice Uguccioni di Città Metropolitana di Milano, all'incontro parteciperanno il sindaco, il vicesindaco e assessore alla polizia locale, e gli assessori al Commercio, ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica e Grandi Opere .

“Ci auguriamo una numerosa partecipazione da parte dei desiani a questo incontro informativo, mentre stiamo già lavorando a tavoli di coordinamento specifici con i commercianti e le scuole interessate dalle inevitabili modifiche alla viabilità che il cantiere porterà con sé - fanno sapere gli amministratori comunali -. Metrotranvia è un’opera che stiamo attenzionando in tutte le sue componenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo disagi e criticità per tutti i cittadini, e per chiunque abbia un'attività interessata dalla via Milano. Il nostro ruolo nella cabina di regia sarà quello di presidio, affinché durante tutte le fasi di cantiere vengano assicurati l’accesso pedonale agli edifici, i passaggi pedonali per l'attraversamento delle strade, un accesso agevole alle attività commerciali e alle abitazioni. I responsabili del cantiere ci hanno assicurato che via Milano sarà sempre percorribile e che sarà garantito il transito del trasporto pubblico locale”