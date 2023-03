La metrotranvia parte, cantieri al via anche a Nova Milanese: i divieti

Un collegamento in 25 fermate dalla Brianza a Milano. I lavori per la metrotranvia sono pronti a partire. E dal 20 marzo i cantieri si apriranno anche a Nova Milanese. Il progetto prevede un tracciato di poco più di 14 chilometri con 25 fermate attraverso il territorio di 8 comuni: Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno. Per arrivare a Milano dalla Brianza con la nuova metrotranvia ci vorrà poco meno di un'ora. La nuova infrastruttura, che rivoluzionerà il collegamento tra la Brianza e il capoluogo lombardo, offrirà a circa 120mila passeggeri al giorno la possibilità di muoversi in poco meno di un’ora dalla Brianza a Milano. La prima parte del tracciato, fino a Paderno Dugnano sarà a doppio binario e la seconda, da Calderara a Seregno, a binario singolo, con raddoppi per gli incroci.

Cantieri a Nova Milanese: i divieti

Da lunedì 20 marzo fino al termine dei lavori, sarà istituito il cantiere stradale in via Garibaldi per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della metrotranvia. Il primo cantiere prevederà un restringimento della carreggiata di via Garibaldi, fra il confine territoriale con Paderno Dugnano e l’intersezione con via Brodolini, per circa 150 metri. Pertanto, lungo tutto il tratto interessato dai lavori sono istituiti: il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso fra veicoli e su ambo i lati della carreggiata, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Nelle fasi 1 e 2 di lavorazione, in cui la viabilità deve essere mantenuta per entrambi i sensi di marcia su un'unica carreggiata, le due corsie saranno separate da linea continua di mezzeria, con moduli non inferiori a mt 3.20 ciascuna. Laddove il marciapiede attualmente esistente non sia disponibile perché direttamente interessato dai lavori, sarà previsto uno spazio protetto riservato al transito dei pedoni, parallelo all’asse stradale, sino al primo attraversamento utile per il raggiungimento del lato opposto della carreggiata. In conseguenza della soppressione della relativa corsia di accumulo, in via Garibaldi è istituito il divieto di svolta a sinistra in via per Incirano: i veicoli provenienti da sud e diretti verso quest’ultima saranno preventivamente deviati in via Galilei e la lanterna semaforica all’intersezione Garibaldi / Incirano sarà adeguata alla presente disposizione. E' soppressa la pista ciclabile sul lato sud di via Brodolini, nel tratto compreso fra le intersezioni con via Garibaldi e quella con via Aspromonte: la stessa sarà destinata al transito dei pedoni esternamente all’area di cantiere.

Le fermate in Brianza

A Nova Milanese la prima fermata dopo la tratta di Bresso sarà in via Brodolini poi seguiranno Nova Milanese Vertua e Nova Milanese San Bernardo. A Desio le fermate saranno 7: Desio Togliatti, Pietro da Desio, Stadio, Diaz, Gabellini, Ospedale e San Carlo. Eccole nel dettaglio.

Quanto ci vorrà per arrivare a Milano

Dalla stazione di Seregno partiranno e arriveranno corse (tram bidirezionali di nuova acquisizione) da e per Milano Maciachini M3 con un tempo di viaggio di 58 minuti. Dal centro di Desio (Desio Stadio) a Milano Maciachini il tempo di viaggio risulta di 45 minuti. La velocità commerciale della linea (tenendo conto dei tempi tecnici e delle soste per le fermate) è stimata in di 20 Km/h.

La linea è in grado di soddisfare una frequenza massima di 10 minuti nell’ora di punta tra Paderno Dugnano e Seregno, mentre non presenta vincoli alla frequenza di passaggio tra Paderno Dugnano e Milano. Al momento sono previsti tram ogni 5 minuti nella fascia di punta nella tratta tra Milano e Paderno e tram ogni 10 minuti nella fascia di punta e 30 minuti nella fascia di morbida nella tratta tra Paderno e Seregno.