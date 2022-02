Cantiere sulla Milano-Meda: operai al lavoro dalle 21 di lunedì 28 febbraio

Lavori in corso questa sera sulla Milano-Meda. Dalle 21 di lunedì 28 febbraio, fino alle 6 di domattina martedì 1 marzo gli operai saranno al lavoro. E' previsto un restringimento del tratto della carreggiata Nord (in direzione Como) con la chiusura della corsia di marcia, in corrispondenza del cavalcavia via Vignazzola (pk 142+683) all'altezza del comune di Meda.

Saranno svolte attività propedeutiche di messa in sicurezza della strada in vista dell’apertura dei prossimi cantieri di manutenzione straordinaria dei ponti programmati nel corso del mese di marzo.