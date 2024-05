Il maxi cantiere di 1.000 giorni che bloccherà la Brianza: sindaci preoccupati

I sindaci di Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Meda, Cesano Maderno sono preoccupati. Con l’avvio del cantiere per la realizzazione della tratta B2 di Pedemontana quella zona della Brianza, già altamente congestionata dal traffico, si troverà pressoché bloccata. Per circa 3 anni: il tempo di realizzazione dei lavori del cantiere per la realizzazione dell’Autostrada, secondo il cronoprogramma, dureranno 1.000 giorni.

Tante le preoccupazioni emerse ieri mattina, giovedì 2 maggio, in occasione dell’audizione richiesta dai consiglieri regionali dem Gigi Ponti e Alfredo Simone Negri per fare il punto della situazione su quella tratta della maxi autostrada che attraverserà la Brianza e i cui cantieri di bonifica inizieranno in queste settimane. Un incontro al quale ha partecipato anche Sabato Fusco, direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda, che ha risposto alle perplessità dei sindaci e dei consiglieri regionali. La tratta B2 è lunga 9,5 km, si sviluppa prevalentemente in galleria artificiale (2,5 km), trincea (4,6 km) e rilevato (2,3 km). Tre gli svincoli in progetto: Lentate sul Seveso, Barrucana e Meda (quest’ultimo funge da cerniera tra la tratta a nord, a due corsie per senso di marcia, e la tratta a sud, a tre corsie per senso di marcia).

Una delle maggiori preoccupazioni riguarda proprio il traffico: sia durante la fase cantieristica, sia quando l’opera verrà ultimata e vedrà l’introduzione del pagamento del pedaggio con il fuggi fuggi di molti automobilisti (come già avviene in altre tratte a pagamento di tangenziali e autostrade) che si riverseranno così sul traffico urbano. Un traffico che, già oggi, è al collasso. Lo ha spiegato senza troppi giri di parole il consigliere dem Gigi Ponti, già sindaco di Cesano Maderno. “Il cantiere avrà un importante impatto in una delle aree più trafficate delle Brianza, con ripercussioni non solo per i pendolari che ogni giorno si spostano verso Milano con la propria auto, ma anche per gli artigiani e per gli imprenditori che percorrono quelle tratte per trasportare le loro merci. Basti pensare che questa mattina (ieri, 2 maggio, ndr) per arrivare in auto da Cesano Maderno a Milano, partendo alle 6.30, ho impiegato un’ora e un quarto. Il cantiere creerà ulteriori problemi in una situazione già fragilissima”. Ponti ha ricordato che a soffrire del grande flusso di traffico sono anche la A36 e la Nazionale dei Giovi.

“Comprendo le preoccupazioni dei sindaci - ha spiegato Fusco -. Stiamo definendo gli ultimi dettagli della B2. Manterremo invariate le corsie della Milano-Meda per tutta la durata del cantiere, con lo spostamento della carreggiata di volta in volta. Il nostro obiettivo è captare il traffico di arterie che sono già congestionate”. I sindaci hanno ribadito l’utilità di ampliare a questo punto la Milano-Meda a 3 corsie ma questo non è previsto nel progetto approvato. “In un futuro ci si può ragionare. Non adesso”, ha aggiunto Fusco. Per il post cantiere, quando l’autostrada dovrebbe entrare a regime, Fusco è certo che “capterà il traffico che c’è sulla Milano-Meda, anche perché le uniche strade alternative sono già congestionate”.

Per quanto riguarda la fase cantieristica Fusco è certo che non ci sarà un ulteriore congestionamento della Milano-Meda dove, nelle ore di punta della mattina, già si viaggia a passo d’uomo dalla Brianza verso Milano. “L’esperienza mi insegna che dove le strade sono già congestionate la creazione di un cantiere non crea comunque ulteriori modifiche alla situazione”, ha aggiunto.