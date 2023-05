Al Pronto soccorso arrivano gli operai: al via il cantiere

Si preannuncia una settimana difficile, non solo per chi ci lavora, ma anche per gli utenti che si rivolgeranno al Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate. Ma gli interventi non sono più rimandabili. Da martedì 23 maggio al 29 maggio alcune aree interne del Pronto soccorso brianzolo saranno interessate da interventi di adeguamento strutturale e impiantistico.

Gli interventi, programmati dal 23 al 29 maggio, riguarderanno alcune sale mediche, una porzione di Osservazione Breve e parte delle sale di attesa per l’osservazione.

“Ci scusiamo con gli utenti per eventuali e possibili disagi”, si legge nella nota ufficiale diramata dall’Asst Brianza.