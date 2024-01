Da oggi al via il cantiere per dire addio all'incrocio killer: un mese di lavori, cambia la viabilità

Inizieranno oggi e proseguiranno fino al 2 febbraio i lavori di riqualificazione dell'incrocio lungo la Sp177 con viale Monza ad Usmate Velate. Naturalmente sono previste ripercussioni e modifiche sulla viabilità. Il tratto, tra i comuni di Arcore ed Usmate, è spesso infatti teatro di numerosi incidenti stradali. E i sinistri sarebbero causati prevalentemente dai flussi di traffico provenienti da Vimercate con quelli che, provenendo da Arcore, eseguono la manovra di svolta a sinistra in direzione Usmate.

I lavori sono il risultato di un un protocollo di intesa tra la provincia di Monza e Brianza, la prefettura di Monza e i comuni di Arcore e Usmate Velate per trovare una soluzione alle diverse criticità emerse all’altezza del nodo viabilistico fra la Sp58 e la Sp177.

“Questa è il caso di un’operosa cooperazione fra amministrazioni nella quali mi vorrei spesso ritrovare. Individuato il problema, ci siamo messi ad un tavolo, grazie anche alle competenze tecniche degli uffici delle parti coinvolte, e raggiunto in poco tempo un accordo necessario e fondamentale a far fronte ad un fenomeno che purtroppo negli anni ha visto il presentarsi di situazioni potenzialmente critiche ma anche il concretizzarsi di episodi che al giorno d’oggi dovrebbero sempre più ridursi, nonostante i volumi di traffico veicolare sempre più crescenti” commenta il presidente della provincia, Luca Santambrogio.

L’obiettivo dell’accordo fra le parti, in seguito alle analisi degli attuali volumi di traffico e correlate svolte, è quello di ridurre drasticamente l’incidentalità e il numero dei sinistri mediante la riorganizzazione delle precedenze all’interno dell’incrocio, modificando la viabilità attuale con una che regolamenti le precedenze, tipo rotatoria alla francese, lasciando una corsia dedicata per la direzione Arcore-Vimercate; Questo tipo di soluzione costringerà il flusso di traffico proveniente da Vimercate verso Arcore, non più a proseguire direttamente la sua marcia, ma a rallentare la velocità di percorrenza per immettersi in una intersezione in cui si deve concedere la precedenza. Per chi proviene da Arcore in direzione Usmate, nella sua svolta a sinistra, non avrà pertanto più interferenze con veicoli transitanti spesso a forte velocità.