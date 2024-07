Viaggio nel maxi cantiere del San Gerardo: come cambierà l'ospedale dei monzesi

Impressionante entrare in quel cantiere sventrato dove per decenni hanno trovato spazio reparti, sale d’attesa, ambulatori. Dove migliaia di monzesi sono stati curati; dove migliaia di medici e infermieri hanno lavorato; dove ogni giorno si respirava la speranza, la gioia, la rassicurazione, ma anche la paura e purtroppo il triste epilogo della morte.

Viaggio nel cantiere

Oggi quel settore A dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza è completamente sventrato: è nel pieno il cantiere di maxi ristrutturazione dell’opera. Oggi, mercoledì 17 luglio, a un anno esatto dalla sottoscrizione del verbale di consegna e inizio lavori della Fase 4 del cantiere, il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza Claudio Cogliati, ha fatto un sopralluogo per fare il punto della situazione dei lavori. Una visita nel centro del passato (demolito) e del futuro (in ricostruzione) di quello che per tutti è (e resterà) l’ospedale dei monzesi.

Cogliati è stato accompagnato dai tecnici del concessionario Synchron (che sta effettuando l’ammodernamento del San Gerardo e che comprende il costruttore CMB Carpi, impresa edile specializzata nella realizzazione dell’opera, e il gestore dei servizi Rekeep), oltre ad Aria, il braccio operativo di Regione Lombardia in veste di responsabile unico del Pprocedimento. Presenti, inoltre, i tecnici delle strutture complesse gestione tecnico-patrimoniale e servizio protezione e prevenzione, e la direzione medica di presidio.

Come cambierà il vecchio settore A

Tutto procede secondo la tabella di marcia: i 14 piani del monoblocco del settore A verranno completamente ristrutturati. Quella zona, così come il resto dell’ospedale, sarà completamente rinnovata sia in termini di accoglienza alberghiera (con stanze con due posti letto, con bagno dedicato attrezzato anche per l’accesso dei pazienti che, anche se solo momentaneamente, presentano difficoltà nei movimenti); sia per quanto riguarda la strumentazione e le tecnologie in dotazione al personale. Ad oggi i lavori propedeutici sono terminati, mentre sono ancora in corso gli interventi di demolizione. Addio ai vecchi ascensori. Il corpo centrale che ospitava gli ascensori, è stato demolito, così da poter poi partire con la costruzione dei nuovi ascensori che saranno traslati di circa 3 metri, per consentire la creazione di un corridoio continuo lungo l’intero monoblocco.

Ad oggi resta quasi nulla di quello che un tempo era il monoblocco del settore A: c’è un grande vano centrale aperto dalle fondamenta al 12esimo piano. Pronto ad accogliere quel nuovo percorso che attraverserà in modo continuativo i 3 settori (A, B e C). Da qui la necessità di “traslare” gli ascensori rispetto alla loro posizione iniziale. Come per i settori B e C anche per il settore A le degenze verranno poi realizzate sul fronte sud, che è quello più illuminato.

Monitoraggi costanti

“Durante le fasi di demolizione stiamo ponendo massima attenzione allo smaltimento dei materiali, la cui quantità si aggira intorno ai 120mc/gg – ha spiegato l’ingegner Luigi Cereda di CMB Carpi -. I materiali vengono suddivisi per tipologia e smaltiti seguendo con attenzione le rigide procedure previste dalle normative. Stessa attenzione nel monitoraggio delle polveri (con report quindicinali e mensili), e sul controllo delle vibrazioni e del rumore, (per non disturbare pazienti ricoverati nei reparti vicini). Le aree di cantiere, già a inizio lavori nel Settore B, sono state delimitate da quelle attive/operative con pareti in cartongesso costruite con prestazioni elevate di isolamento acustico e di compartimentazione antincendio. Altra attenzione è stata infine dedicata alla impermeabilizzazione dell’intera copertura per evitare infiltrazioni d’acqua piovana durante l’attività di cantiere”.

Un ospedale a prova di terremoto

“Sono iniziate anche le opere di rinforzo strutturale dei circa 1500 pilastri - aggiunge l’ingegner Cereda - per il consolidamento sismico della struttura. Le opere di rinforzo dei pilastri prevedono ai piani bassi, fino al terra, una armatura in ferro compresa in un getto perimetrale di calcestruzzo di 8 cm di spessore, mentre ai piani superiori, fino al 12esimo, un getto di calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio di 5 cm di spessore. È invece terminato

il sezionamento degli impianti esistenti che attraversavano le aree oggetto di cantiere, attività molto delicata, perché erano impianti dedicati a reparti attivi per cui andava prevista in alcuni casi una soluzione alternativa o compensativa”.

Quando terminerà il cantiere

Intanto il cantiere procede senza sosta: il cronoprogramma è di completare i lavori entro settembre 2025. Entro la fine di ottobre 2024 saranno terminati gli ascensori; tra metà luglio e metà agosto inizierà la posa della struttura della facciata del fronte sud che regalerà a chi sta entrando in ospedale la visione stilizzata delle Prealpi lombarde. Nel frattempo inizierà la distribuzione ai piani delle cellule bagno prefabbricate dedicate alle degenze. Dalla fine di agosto, invece, si partirà con i lavori interni, con la costruzioni delle pareti e successivamente il posizionamento degli impianti “I presupposti ci sono per arrivare in tempo - confermano gli ingegneri Luigi Cereda e Roberto Berti - grazie anche all’attività di coordinamento della turnazione delle diverse maestranze operative in cantiere nella fase finale delle finiture interne. A titolo di esempio in Fase 1 erano presenti al lavoro in cantiere fino a 465 persone in contemporanea mentre in Fase 3 la punta massima è stata di 300 persone”.

Sarà un ospedale green e super tecnologico

“Sono molto contento che il cronoprogramma stia procedendo rispettando i tempi con la chiusura del cantiere nella tarda estate del 2025 quando al termine potremo recuperare nuove aree a verde e a parcheggi – commenta Claudio Cogliati -. Questa 'nuova' struttura sarà in classe energetica A++, con un adeguamento energetico dell’edificio ai migliori standard di prestazione raggiungibili. Il prossimo passo sarà il Pronto Soccorso collegato con l’elisuperficie. Nuove sfide ci attendono. Anche in vista del grande progetto di sviluppo di Milano e hinterland con l’arrivo della metropolitana a Monza”.