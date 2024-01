La famiglia monzese che si ritroverà le ruspe e il cantiere a 40 centimetri dall'ingresso di casa

“Pensavo fosse uno scherzo. Invece, purtroppo, era tutto vero. Quando il cantiere partirà avrò le ruspe proprio davanti a casa, a 40 centimetri dall’ingresso”. A parlare è una residente di via Gentili. In quella zona del quartiere di San Rocco è previsto il maxi cantiere per l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord. Un progetto fortemente osteggiato dai residenti, che si sono riuniti in Comitato, non solo per i disagi che verranno causati dai lavori (che dureranno oltre 400 giorni) ma anche per i rischi per la salute comunicati dallo stesso Ministero dell’Ambiente in un documento ufficiale.

Ma per le famiglie che vivono in via Gentili 2 sarà ancora peggio. Il cantiere per lo svincolo lo avranno direttamente in casa. “Esattamente a 40 centimetri – spiega la residente a MonzaToday -. Ho saputo del progetto e del coinvolgimento della nostra villetta solo per caso. Grazie alle notizie diffuse dal Comitato. Quando ho scoperto che avrei avuto il cantiere in casa mi sono subito rivolta a Serravalle, che realizzerà l’opera, per capire meglio”. Un incontro dal quale, parrebbe, sarebbe giunte notizie confortanti. Ma, ad oggi, nulla è ancora certo visto che il progetto è ancora sui tavoli del ministero dell’Ambiente. Nel frattempo i cittadini hanno ricevuto gli espropri. E tra questi anche la monzese che vive in via Gentili 2. “Sono molto preoccupata perché avremo il cantiere proprio a ridosso dell’abitazione – precisa -. Peraltro si tratta di una casa antica, che ha oltre 100 anni, e temo che le vibrazioni e i lavori possano seriamente danneggiare l’edificio. I tecnici di Serravalle hanno spiegato che verranno fatti tutti i controlli e le verifiche del caso. Noi abbiamo chiesto che prima di tutto venga fatto un sopralluogo. Perché, ad oggi, quanto definito nel progetto è stato fatto senza che nessuno uscisse in strada e verificasse le misure. Altrimenti non si capirebbe il perché di un cantiere attaccato alla nostra abitazione”.

Il progetto, presentato nei mesi scorsi, prevede la realizzazione di quattro rami di interconnessione, due rotatorie e un nuovo tratto in galleria di collegamento tra la barriera della A4 e la A52; ha l’obiettivo di velocizzare i percorsi per raggiungere i luoghi dove si svolgeranno le gare delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (entro quando l'opera dovrà essere terminata). Il progetto prevede l’avvio dei lavori nel marzo 2024. Monza diventerà una bretella tra l’uscita degli svincoli di Sant’Alessandro della A4 che passerà sotto San Rocco proseguirà nel tratto in trincea della A52 Tangenziale Nord in direzione Rho e coinvolgerà gli svincoli d’uscita sia verso la viabilità urbana di via Borgazzi sia quello di connessione con la Statale 36. Con un tunnel a cielo aperto che passerà accanto alle scuole, al campo da calcio e alla palestra.