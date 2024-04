A che punto è il cantiere in autodromo: ecco la pista senza asfalto

Una distesa di terra, senza asfalto. Nessuna monoposto ma ruspe e mezzi di cantiere e tutto intorno alla pista montagne di materiali da movimentare con 80mila metri quadrati di pista da riasfaltare. E il termine di 140 giorni di cantiere che scandisce il ritmo della corsa contro il tempo verso l'autodromo del futuro. Un conto alla rovescia iniziato lo scorso 8 gennaio, la data in cui avevano preso il via i lavori di riqualificazione del Tempio della Velocità. E oggi a che punto è il cantiere in autodromo?

A fare il punto sui lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza è stato il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani insieme al direttore del Tempio della Velocità, Giuseppe Redaelli e al sindaco di Monza, Paolo Pilotto.

"L'avvio dei lavori è stato estremamente complesso perchè il cantiere è in un parco e questo comporta una serie di problemi che abbiamo sempre affrontato con sindaco e comune" ha detto Sticchi Damiani presentando lo stato degli interventi, il cui avvio tra ritardi per autorizzazioni e abbondanza di piogge delle ultime settimane è partito con qualche difficoltà che ora si sta cercando di recuperare in corsa. "Stiamo cercando di dare una spinta alla sicurezza di questo autodromo e di risolvere l'annoso problema della commistione del traffico pedonale e veicolare con le annesse problematiche di deflusso. Abbiamo tempi rigorosamente scanditi cui non possiamo derogare" ha aggiunto.

I ritardi per le bonifiche belliche

Le prime difficoltà sembrano essere arrivate subito dopo l'avvio, con la cerimonia dello scorso gennaio a cui aveva partecipato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con i motori accesi per le prime fresatrici sulla pista dell'autodromo. "L'impresa ha dovuto affrontare anche qualcosa di imprevisto" ha precisato Sticchi.

"La partenza del cantiere è stata più complessa di quanto avessimo stimato. La bonifica da ordigni bellici ha avuto una fase autorizzativa complessa e sono tutte questioni che hanno rallentato la partenza e questo ci ha estremamente preoccupato" ha aggiunto. "Ma adesso il lavoro in cantiere è in fase di avanzamento e si sta recuperando il tempo che si è perso: siamo sulla strada giusta anche se siamo attenti a non sottovalutare l'ipotesi degli effetti meteorologici avversi". Dunque il cronoprogramma e i 140 giorni per il termine dei lavori non dovrebbe essere in discussione e resta, per il momento, confermato. "Possiamo ritenere di mantenere gli impegni che abbiamo preso" ha concluso. " Anche perché non possiamo spostare il Gran Premio" ha aggiunto, con una punta di ironia.

Come sarà l'autodromo del futuro

Centoquaranta giorni di cantiere e un investimento di circa 21 milioni di euro per i nuovi sottopassi, il restyling delle vie di accesso e di deflusso all'area del circuito, un nuovo asfalto performante, innovativo, sostenibile. Entro due mesi saranno ultimate le opere di demolizione e ricostruzione di tre sottopassi e la realizzazione di un nuovo sottopassaggio. Oggetto di intervento sono stati i sottopassi dell'ingresso Santa Maria alle Selve, adiacente alla piscina, e i due che raggiungono viale Mirabello, passando sotto il rettifilo compreso tra variante Ascari e curva Parabolica-Alboreto. Il nuovo sottopasso collegherà Porta Vedano alla Parabolica.

"Adesso ci stiamo occupando della pista e dei sottopassi, poi sarà la volta della copertura dei box e delle tribune" specifica Sticchi Damiani. "Stiamo gestendo la fase di progettazione e realizzazione delle nuove tribune, sostituendo le vecchie e dobbiamo pensare alla copertura dei box. Non si tratta solo di un discorso estetico, di prestigio e di immagine ma anche funzionale perché siamo coinvolti attraverso questi lavori nel migliorare l'offerta e la gestione del GP. E in una fase di trattativa serrata per rinnovo contratto questi elementi giocano nella loro concretezza" ha aggiunto.

L'obiettivo è quello di "essere un autodromo al passo coi tempi o forse addirittura avanti".

Quando finiranno i lavori e il cantiere

Entro fine maggio i lavori dovrebbero essere conclusi: la pista avrà un nuovo asfalto performante, innovativo, sostenibile. E l'impianto sarà dotato di un nuovo sottopasso, realizzato ex novo (in prossimità della curva Ascari) e tre sottopassaggi esistenti saranno rifatti, suddividendo i flussi pedonali e veicolari. Tutto questo prima della ripresa del calendario degli appuntamenti in una corsa contro il tempo verso il traguardo del 1° settembre quando si correrà la 95esima edizione del Gran Premio d’Italia. Al termine dei lavori poi è previsto un periodo di circa due mesi, tempo necessario al tappeto di usura per maturare. "poi la pista va gommata" precisa Sticchi e questo si prevede avvenga nel mese di agosto.

Mentre prosegue il cantiere continua anche la trattativa, serrata, per il rinnovo del contratto con Liberty Media per legare il Gran Premio a Monza oltre la scadenza. "Monza è la nostra storia, anche dell'Aci" ha detto Sticchi. "E so bene qual è il suo valore. Imola è una cosa straordinaria, bellissim. Si trova nella terra dei motori e finché potremo ne faremo due. Imola si merita il secondo Gran Premio" ha concluso. E Monza, con l'autodromo più antico al mondo, è tutta un'altra storia. Di velocità. Ancora da correre.

E la corsa contro il tempo adesso è per la fine del cantiere.