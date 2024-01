Cantiere sulla provinciale all'incrocio killer: lavori a Usmate Velate

Il cantiere lungo la strada provinciale 177 a Usmate Velate procede spedito. Sono in corso gli interventi per la riqualificazione dell'incrocio all'altezza di viale Monza a Usmate Velate. La data di fine cantiere prevista è il prossimo 2 febbraio e fino ad allora proseguiranno le modifiche alla viabilità.

Il tratto, tra i comuni di Arcore ed Usmate, spesso infatti teatro di numerosi incidenti stradali, è stato oggetto di riqualificazione e messa in sicurezza in seguito alla redazione di un protocollo di intesa tra la provincia di Monza e Brianza, la prefettura di Monza e i comuni di Arcore e Usmate Velate per trovare una soluzione alle diverse criticità emerse all’altezza del nodo viabilistico fra la Sp58 e la Sp177.

L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente l’incidentalità e il numero dei sinistri mediante la riorganizzazione delle precedenze all’interno dell’incrocio, modificando la viabilità attuale con una che regolamenti le precedenze, tipo rotatoria alla francese, lasciando una corsia dedicata per la direzione Arcore-Vimercate; Questo tipo di soluzione costringerà il flusso di traffico proveniente da Vimercate verso Arcore, non più a proseguire direttamente la sua marcia, ma a rallentare la velocità di percorrenza per immettersi in una intersezione in cui si deve concedere la precedenza. Per chi proviene da Arcore in direzione Usmate, nella sua svolta a sinistra, non avrà pertanto più interferenze con veicoli transitanti spesso a forte velocità.

In attesa del termine degli interventi il comune di Usmate Velate invita alla prudenza nel tratto: "Sono in pieno svolgimento i lavori di riqualificazione dell’incrocio fra SP 177 e Viale Monza, a cura della Provincia di Monza e della Brianza. Il Comune capofila di Usmate Velate e il Comune di Arcore hanno sostenuto al 50% le spese per gli incarichi di progettazione, mentre la fase di affidamento, esecuzione e collaudo è in capo alla Provincia MB per un importo complessivo di 144.000 €. All'altezza dell'incrocio si raccomanda la massima prudenza prestando attenzione alla segnaletica stradale presente nell'area di intervento" si legge nella comunicazione del municipio.