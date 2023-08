Il grande cantiere nel sottopasso brianzolo della A4: oltre 20 operai al lavoro

Inizierà martedì 8 agosto l’ultima fase di attività di ammodernamento del sottopasso di via Offelera, ad Agrate Brianza, al km 143+300 della A4 Torino-Trieste, nella tratta compresa tra l'allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano e la Barriera di Milano Est.

Gli interventi, che riguardano la carreggiata in direzione Torino/Milano, consistono nella sostituzione delle travi dell'opera con una nuova struttura, rifacimento dell’impermeabilizzazione e degli asfalti drenanti. Al fine di ridurre l'impatto sulla viabilità, il programma di attività, che vede impegnata una task force di oltre 20 maestranze, è stato concentrato nelle giornate di martedì 8, mercoledì 9, e giovedì 10 agosto, all’interno del periodo in cui si registrano flussi di traffico inferiori rispetto ad altri periodi dell’anno.

Per tutta la durata delle lavorazioni, in direzione di Milano, sarà comunque garantita dalle 6 alle 21 la percorribilità su due corsie. Le attività di approvvigionamento del cantiere verranno concentrate invece nelle stesse giornate in orario notturno, mantenendo sempre aperta la carreggiata autostradale con 1 corsia disponibile per il traffico verso Milano. Restano invece aperte al traffico tutte le corsie in direzione Brescia/Bergamo/Trieste. Per gli utenti diretti verso Torino si consiglia l’ingresso allo svincolo di Monza Sant’Alessandro o Sesto San Giovanni seguendo le indicazioni per A4 Torino con immissione in A4 Torino-Trieste.

Per alleggerire il più possibile i disagi alla circolazione - previsti in particolare nella mattinata del martedì e nelle ore pomeridiane del giovedì - la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.