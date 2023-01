Quasi due anni di cantieri per la metrotranvia: "Un incubo per 4mila imprese"

Quasi due anni di cantieri (salvo imprevisti e ritardi) per collegare la Brianza e Milano con la metrotranvia. Dopo l'annuncio della firma del contratto per l'affidamento dei lavori del valore di 131 milioni di euro da parte di Città Metropolitana con l’impresa di costruzioni CMC di Ravenna a esprimere preoccupazione per il destino delle imprese e delle attività commerciali situate lungo l'asse del tracciato è stato Ermanno Gatti, presidente Confcommercio Alta Brianza.

"Una realizzazione che vedrà 38 mesi di lavori (salvo ritardi) e di cantieri sul nostro territorio. Non entriamo nel merito dell’opera in questione, anche se nel 2023 parlare di mobilità su un trenino che collega la Brianza con Milano, si fatica a percepirne l’effettiva utilità. La nostra preoccupazione riguarda le 4.000 imprese presenti su tutto l’asse interessato dai lavori. Negozi, servizi, mercati e professionisti, i quali vengono da anni molto difficili (pandemia, rincaro energia, contrazione dei consumi per gli effetti inflattivi). Ci domandiamo, perciò, se sia veramente il caso di porre in essere un’opera che andrebbe a distruggere tanti esercizi commerciali presenti sull’asse della metrotranvia. La politica si ricorda di queste imprese?" ha sottolineato.

"Chiediamo un incontro urgente per capire l’effettivo impatto che quest’opera avrà sul territorio. E ci auguriamo che gli enti preposti abbiano già stanziato risorse a fondo perso (adeguate) per risarcire le imprese che subiranno un grave danno con 38 mesi di chiusura per lavori".

Le 25 fermate per collegare la Brianza con Milano

Ci saranno 25 fermate lungo poco più di 14 chilometri di percorso, dal Parco Nord a Seregno passando per Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese e Desio. E la metrotranvia collegherà il capoluogo lombardo con la Brianza.

Nell’accordo siglato si prevedono 38 mesi di cantiere con un investimento del valore di 131 milioni di euro. Il cantiere prenderà il via entro il 15 marzo 2023. Si tratta di una tappa importante verso l’effettiva realizzazione dell’attesa metrotranvia, dopo che il 2 agosto scorso il "Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile" (Cipess) ha approvato definitivamente il nuovo progetto e deliberato uno stanziamento aggiuntivo. Un risultato dalla portata storica che permetterà a Palazzo Isimbardi di dotare il territorio di una nuova e strategica infrastruttura che contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2, a creare minori congestioni e a migliorare la qualità della vita delle persone. Lo scorso 30 novembre 2022 era stato firmato il “Protocollo di legalità per la realizzazione della Metrotranvia Milano-Seregno”.