Maggio è il mese dei cantieri di Pedemontana: dove si parte in Brianza

Pedemontana, cantieri al via in Brianza. Nel mese di maggio è prevista l’apertura dei cantieri per le opere di bonifica per la realizzazione delle nuove tratte dell'Autostrada Pedemontana Lombarda. Si tratta, come specificato dalla società, della prima attività realizzata con il Contraente Generale WeBuild, nelle aree adiacenti alle tratte da realizzare. I comuni interessati saranno: Seveso, Meda e Cesano Maderno.

L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi, in occasione della riconferma di Luigi Roth alla presidenza della Società Autostrada Pedemontana Lombarda in seguito all'assemblea degli Azionisti che si è riunita martedì 23 aprile. Una decisione che dalla società spiegano essere stata presa per valorizzare un percorso avviato più di due anni fa che ha portato alla ripartenza del progetto per la realizzazione delle nuove tratte dell’autostrada.

“Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, azionista di maggioranza, con il concedente CAL, e con gli altri stakeholder – in primis i sindaci dei Comuni coinvolti dal passaggio dell’opera e le altre istituzioni del territorio – la presidenza Roth ha segnato una svolta nel percorso di rilancio della società Autostrada Pedemontana Lombarda e delle opere di realizzazione delle ultime tratte dell’infrastruttura, che sarà completata entro il 2031” spiegano da Autostrada Pedemontana Lombarda.

Il nuovo Cda di Pedemontana

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che si insedia oggi, risulta quindi così composto: Luigi Roth (Presidente), Guido Reggiani, Donatella Maria Rosa Scaravilli, Eva Lorenzoni, Andrea Potukian.

“Ringrazio i Soci per la rinnovata fiducia – ha dichiarato Luigi Roth – che ci consentirà di portare avanti un percorso iniziato oltre due anni fa e che vede nel breve l’avvio dei cantieri. L’Autostrada Pedemontana Lombarda è una grande opportunità non solo per la Regione, ma anche per l’Italia e per il suo sistema infrastrutturale, da un lato perché rappresenta un campo di applicazione di nuove tecnologie, pensando al trasporto del futuro, dall’altra per la sua attenzione alla sostenibilità. In sinergia e dialogo con il territorio proseguiremo con il massimo impegno nella costruzione di un’opera che ha caratteristiche uniche, a partire da quella di essere quasi completamente interrata in galleria e in trincea, e che costituisce la più importante opera pubblica in corso d’opera in Italia”.

B2 e C, come saranno le nuove tratte

Mentre le tratte A36 Cassano Magnago - Lentate sul Seveso insieme alla tangenziale di Como (A59 Villaguardia – Acquanegra) e la tangenziale di Varese (A60 Gazzada – Vedano Olona) sono già in esercizio, in Brianza sono in corso di realizzazione le tratte B2 e C dell’A36, tra Bovisio Masciago e Vimercate ed è in fase di approvazine la variante che collega Vimercate con l’autostrada A4 ad Agrate Brianza.

Nel complesso, il progetto prevede la progettazione esecutiva e la costruzione di circa 26 chilometri di autostrada, con l’obiettivo di riorganizzare i collegamenti stradali nel quadrante Varese-Como-Bergamo Milano. La Tratta B2, lunga circa 10 chilometri, si collega alla già esistente Tratta B1, snodandosi tra Lentate sul Seveso e Cesano Maderno. La Tratta C si estende per oltre 16 chilometri e congiunge Cesano Maderno e Usmate-Velate. Entrambi i tracciati includono trincee, rilevati, gallerie e viadotti, garantendo una connettività stradale efficiente e moderna.

Per le due tratte in realizzazione, oltre l’83% del tracciato è interrato: il 36% è in galleria artificiale e il 47% in trincea. La Tratta B2 è lunga 9,6 km e si aggancia alla Tratta B1 già realizzata, estendendosi da Lentate sul Seveso fino a Cesano Maderno. Il tracciato si sviluppa per 2,8 km in trincea, per 3,6 km in rilevato, per 3 km in galleria artificiale e per 0,2 km in viadotto. La Tratta C ha una lunghezza di 16,6 km e si estende da Cesano Maderno alla Tangenziale Est in Comune di Vimercate. Il tracciato si sviluppa per 9,6 km in trincea, per 0,3 km in rilevato, per 6,5 km in galleria artificiale e per 0,2 km in viadotto.