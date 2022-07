Il tribunale di Monza al collasso: mancano magistrati e cancellieri

Avvocati monzesi sul piede di guerra: il tribunale del capoluogo brianzolo è al collasso. A denunciare la situazione è l'ordine degli avvocati che presenta numeri tutt'altro che lusinghieri di un palazzo e di una giustizia che a Monza ogni giorno devono fare i conti con situazioni molto problematiche.

Secondo i dati forniti dall'ordine degli avvocati a Palazzo di giustizia manca il 68% dei cancellieri e il 30% dei magistrati. Inoltre manca il 29% del personale amministrativo. Ad avere problemi anche gli stabili con 10 plessi ormai vetusti in cui sono distribuiti gli uffici giudiziari.

"La giustizia monzese così non può andare avanti - è il grido d'allarme lanciato dall'ordine degli avvocati che nella giornata di lunedì 25 luglio ha organizzato una conferenza stampa per denunciare i problemi durante la quale sono intervenuti Vittorio Sala presidente degli Ordine avvocati di Monza; Noemi Mariani presidente della Camera penale di Monza; Stefano Parravicini presidente della Camera civile di Monza; e Giulia Somaschini presidente Associazione italiana giovani avvocati sezione di Monza.-. Questa situazione è insostenibile per i cittadini e le imprese (più di 82.000, una ogni 13,7 abitanti) di un territorio che, per la vocazione dinamica ed internazionale che lo caratterizza, non può permettersi di perdere credibilità e competitività a causa delle inefficienze della macchina giudiziaria".

All'incontro erano presenti anche i esponenti politici, della società civile e degli organismi forensi e giudiziali. All'indomani della denuncia sul problema della giustizia monzese è intervenuto anche il senatore della Lega Emanuele Pellegrini che fa parte della Commissione giustizia al senato. "Pieno sostegno alle richieste per il tribunale di Monza - ha dichiarato -. Non è normale che il sesto tribunale d'Italia sia in queste condizioni. Sono anni che si denunciano le situazioni inaccettabili dei locali ove hanno sede gli uffici giudiziari e si palesano le ormai croniche carenze di personale. Qui non si tratta di politica giudiziaria ma di necessità per un servizio pubblico essenziale. La giustizia monzese ha bisogno immediato di risposte dal ministero e dall'amministrazione. In passato abbiamo dato voce nelle aule parlamentari alle segnalazioni dell'ordine degli avvocati, della presidenza del tribunale e delle associazioni forensi, ma oggi la macchina ministeriale deve dare un seguito fattivo. Non possiamo attendere ancora, con o senza Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza), Monza merita di più".