Al capo della polizia la Corona Ferrea: l'omaggio di Monza alle donne e agli uomini della questura

Al capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, direttore generale di pubblica sicurezza - e simbolicamente a tutte le donne e gli uomini della polizia di Stato - è stata consegnata la corona ferrea, la prestigosa onorificenza della città di Monza. La cerimonia di consegna si è svolta nella serata di venerdì 1 settembre e il riconoscimento è stato assegnato - per la prima volta a una forza di polizia - "per l’insostituibile ruolo e per la capillare presenza delle donne e degli uomini degli uomini della Polizia di Stato al servizio della nazione e del territorio della Provincia di Monza e Brianza. Con la riconoscenza della Città capoluogo e dell’intera comunità territoriale della Brianza che solo da pochi anni ha la possibilità di relazionarsi con una Questura che, pur essendo istituita da pochissimi anni, si è immediata rilevata istituzione centrale per la sicurezza e l’ordine pubblico dell’intera Provincia”.

Ad accogliere il capo della polizia Vittorio Pisani nella Sala da Ballo della Villa Reale di Monza insieme al sindaco della città Paolo Pilotto c'erano le istituzioni militari, civili e religiose cittadine, dal prefetto Patrizia Palmisani, al presidente della provincia Luca Santambrogio al presidente del consiglio regionale Federico Romani. In questa occasione è stata consegnata a Pisani una rappresentazione della Corona Ferrea alla Polizia di Stato, come riconoscimento all’istituzione che rappresenta.? Si tratta di una delle due massime benemerenze cittadine insieme al “Giovannino d’oro” che viene riservato alla singola persona. La “Corona Ferrea” invece viene attribuita in segno di riconoscenza e gratitudine ad una Istituzione o Associazione che si è distinta per il proprio operato. La “Corona Ferrea”, in questi anni, è stata attribuita all’Associazione Monza Marathon Team, all’ASST Monza-Ospedale San Gerardo, all’Organizzazione di Volontariato “Il Veliero Monza”, all’Associazione Don Giulio Farina e al Corpo degli Alabardieri del Duomo di Monza. Ed è la prima volta che il riconoscimento viene attribuito ad una Istituzione delle forze di polizia.

Parole semplici, dirette e concrete quelle che il capo della polizia Vittorio Pisani ha pronunciato durante il suo intervento alla cerimonia che si è aperto nel ricordo di Alessandra Pacifico, dirigente della polizia di Stato scomparsa all'improvviso. "Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della polizia di stato perché se oggi sono qui è per il lavoro che quotidianamente fanno" ha detto PIsani. "Il nostro compito è quello di offrire sicurezza e in questo vi è sempre più necessità di una costruzione comune del concetto di sicurezza con necessità di partecipazione comune delle istituzioni. Il mio è un invito al dialogo costruttivo" ha concluso il direttore generale di pubblica sicurezza.

Al termine della cerimonia si è svolto il concerto della banda Musicale della Polizia di Stato a cui Pisani ha assistito.