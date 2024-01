Bomba carta danneggia auto in sosta nel quartiere monzese: residenti furiosi

Hanno posizionato una bomba carta sul cofano di una macchina e l'hanno fatta esplodere.

E accaduto nella notte del 31 dicembre a Monza, in via Guardini, nel quartiere Sant'Albino, e a riferirlo sulla pagina sua pagina Facebook è Roberto Civati del Gruppo di Associazione Controllo di Vicinato di Monza e Brianza. Nonostante il divieto contenuto nel regolamento di polizia urbana a Capodanno il cielo di Monza, dal centro alla periferia, ha infatti visto esplodere di tutto: petardi, mortaretti, e persino fuochi d’artificio proprio in piazza Trento e Trieste davanti al palazzo comunale. In barba, non solo al regolamento di polizia urbana che dal 2019 vieta fuochi e botti in città ma anche all’ordinanza e alle raccomandazioni del sindaco Paolo Pilotto e dell’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia che avevano ricordato ai figli di Teodolinda di non festeggiare con i botti, annunciando anche maggiori controlli da parte della polizia locale.

Di qui, appunto, il post di Civati, corredato della foto di un'auto bianca seriamente danneggiata nella parte anteriore, per illustrare quanto successo nel quartiere monzese e per rivolgere al primo cittadino il malcontento dei residenti: "Bomba carta posizionata sul cofano di un' auto e fatta brillare nella notte del 31 Dicembre - si legge - Se dovessero essere scovati gli esecutori una lezione, come si deve e che dia l'esempio, deve necessariamente essere presa in considerazione. Dopodiché, non si capisce come mai la politica non intervenga seriamente vietando la vendita di fuochi artificiali e esplosivi, se non a professionisti, attraverso ordinanze comunali". Poi una precisazione: "Abbiamo un regolamento della polizia locale che ne vieta l'utilizzo ma tutte le sere si sentono e si vedono per la città".

Infine l'appello al primo cittadino Pilotto: "Per favore, proponga in consiglio comunale e votate una mozione da portare al governo dove si vieti la vendita di questi prodotti. Si risolverebbero moltissimi problemi".