A Capodanno musei aperti (e alcuni gratis): cosa vedere a Monza e dintorni

Iniziare l'anno all'insegna della cultura e della bellezza. Con una visita al museo o in un luogo della cultura. Domenica 1 gennaio 2023 torna l'iniziativa Domenica al Museo del Ministero della Cultura che consente di visitare i musei e i parchi archeologici statali che rimarranno aperti in via straordinaria con ingresso gratuito.

“In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il personale del MiC impegnato nel garantire queste aperture straordinarie, in particolare per la prima domenica di gennaio, giorno di Capodanno, in cui musei e parchi archeologici saranno visitabili gratuitamente” aveva spiegato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Cosa vedere a Monza

A Monza ad aderire all'iniziativa con apertura straordinaria è la Cappella Espiatoria. L'apertura con ingresso gratuito al sito è prevista per domenica 1 gennaio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 15:30 con orario continuato. La Reggia di Monza domenica 1 gennaio invece resterà chiusa. I Musei Civici resteranno aperti domenica 1 gennaio dalle 15 alle 19.

I musei gratis a Milano

Cultura gratis per tutti e tutte. Il 1° gennaio aprono gratuitamente la Pinacoteca di Brera, dalle 10 alle 17 (con prenotazione obbligatoria); la mostra sulla Pietà di Michelangelo a Palazzo Reale; l'esposizione permanente del Museo delle culture (Mudec); e le Gallerie d'Italia (dalle 14 alle 19.30).

I musei aperti (a pagamento) a Capodanno a Milano

Anche il 1° e il 6 gennaio 2023 rimangono visitabili Pac, Palazzo Reale (con le mostre del pittore fiammingo Bosch e del surrealista Max Ernst, dalle 14.30 alle 19.30), la Casa della Memoria, il Mudec, la Pinacoteca di Brera e la Fabbrica del Vapore. Da martedì a domenica, salvo il 1° gennaio, sono aperti tutti musei civici: Museo del Novecento, Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Gam | Galleria d'Arte Moderna, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Nazionale di Storia Naturale e Acquario civico. Nelle sedi l'ultimo ingresso è consentito fino a un'ora prima della chiusura.