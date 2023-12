A Capodanno vicino a Monza il grande spettacolo con i fuochi d'artificio in acqua

Per gli irrinunciabili dei fuochi a Capodanno l'alternativa esiste. E dista pochi chilometri da Monza.

A mezzanotte, infatti, Como saluterà il vecchio anno e darà il benvenuto al 2024 con un suggestivo spettacolo pirotecnico che illuminerà il primo bacino del lago.

Secondo quanto previsto dal programma i fuochi d'artificio verranno "sparati" da una zattera galleggiante posizionata vicino alla diga foranea. Quindi saranno visibili lungo tutto il primo baciano, dal Villa Olmo a Villa Geno e certamente anche da Brunate e fino a Cernobbio. Intanto il comune di Como ha disposto alcune limitazioni al traffico in vista del possibile intenso affluire di persone per lo spettacolo di Capodanno, così come riferiscono i colleghi di Qui Como.

Ad allestire e organizzare lo spettacolo sarà la ditta Pozzi Franco Srl di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo.

Una tradizione, quella dei fuochi d'artificio, che a Monza è andata invece scemando. Prima per ragioni di sicurezza sanitaria in tempi di pandemia, e in seguito per le questioni legate al rispetto ambientale. Proprio il comune, facendo seguito al regolamento di polizia urbana, ha ricordato il divieto di utilizzo di botti e fuochi di artificio in citta nella notte di San Silvestro.

Quella del 31 dicembre, a pochi passi da Monza, può dunque essere una occasione per una gita fuori porta nella quale salutare (legalmente) in bellezza l'anno che se ne va.