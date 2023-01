I cappotti e i maglioni in giro per Monza: il muro della gentilezza per aiutare chi ha freddo

Un cappotto e un maglione per chi ha freddo. Parte ancora una volta da Monza l'iniziativa del "Muro della Gentilezza": un gesto dedicato a chi ha più bisogno. Soprattutto in queste settimane di freddo. E in alcune piazze e luoghi simbolo del capoluogo brianzolo da qualche giorno hanno fatto capolino alcuni appendini con cappotti e maglioni a disposizione di chi ne ha bisogno. L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione Salvagente Italia con il suo presidente Mirko Damasco.

"Abbiamo sparso per Monza cappotti, maglioni, sciarpe e coperte. Ognuna ha questo cartello. L'obiettivo? Mettere in circolo gentilezza ed amore. Chi ha freddo potrà prenderlo, chi potrà donare può lasciarlo. Più punti cosi in tutte le città vuol dire più persone aiutate: semplicemente, con amore".

Per il momento a Monza i muri della gentilezza sono apparsi in zona ospedale san Gerardo, in Arengario, al ponte dei Leoni, in piazza Cambiaghi e in zona stazione e corso Milano. "Ogni settimana ne posizioneremo fino a quando non troveremo un posto fisso" annunciano da Salvagente. L'iniziativa cerca anche la collaborazione di attività commerciali disponibili a ospitare dei corner dedicati.

"L'iniziativa, unica in Italia e che avevamo proposto gia 5 anni fa, arriva Dai paesi nordici. L'obiettivo è quello di creare solidarietà ed aiuto con gesti semplici" spiega a MonzaToday Mirco Damasco. "Tornare alle origini dell'umanità: chi può aiuta chi non ha nulla. E così in giro per la città abbiamo tanti cappotti che possono essere lasciati da chi vuole donare, e presi da chi ha freddo. Vorremmo che a macchia d'olio l'iniziativa partita da Monza si estendesse in tutta Italia. Per questo chi vuole attivarla nella propria città ci può scrivere a presidente@salvagenteitalia. org". Cappotti e coperte da donare possono anche essere consegnate nella sede di Salvagente in via Della Birona.

"È un'iniziativa per cui stiamo ricevendo decine di messaggi e mail molto sorprese in positivo. Segno che non siamo più abituati a generosità e gentilezza" conclude.