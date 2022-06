La storia del capriolo che si è perso nei box

Accade anche questo: un capriolo vagava smarrito tra i box di un palazzo. I condomini dopo averlo visto in difficoltà hanno chiamato la polizia locale. È successo non lontano da Monza, a Rho in via Alcide De Gasperi. I poliziotti del comandante Antoni Frisone dopo le svariate segnalazioni ricevute dai residenti sono andati a verificare la situazione e effettivamente il povero capriolo impaurito non sapeva come uscire dai box del palazzo. Prima gli agenti della polizia locale con le loro pattuglie hanno bloccato gli accessi per evitare che l'animale potesse scappare all'impazzata e magari finire in mezzo alla strada in una situazione peggiore. Poi sono intervenuti gli agenti della provinciale che sono specializzati nel recupero di animali selvatici e con l'aiuto di un veterinario hanno immobilizzato il povero animale che è stato portato in un Cras (centro recupero animali selvatici).

Tutto è bene quel che finisce bene!