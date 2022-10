Una lezione speciale con i carabinieri cinofili

L'arrivo dei carabinieri accompagnati dai loro inseparabili compagni a quattro zampe li ha lasciati a bocca aperta. Erano felicissimi per quella sorpresa che i militari dell'Arma avevano deciso di regalare. Una lezione speciale quella condotta nella giornata di giovedì 26 ottobre dal Nucelo carabinieri cinofili di Casatenovo (nel lecchese). I militari e i loro cani - come riferiscono i colleghi di LeccoToday - si sono recati dagli studenti delle scuole elementari e medie dell’istituto comprensivo Bosisio Parini situato all’interno della struttura del centro di riabilitazione “La Nostra Famiglia”. I giovani alunni hanno potuto osservare in azione i cani carabinieri e fotografarsi insieme a loro.

L’iniziativa - che rientra in quelle promosse dall’Arma dei Carabinieri con incontri didattici presso le scuole pubbliche - si è conclusa in un clima festoso, con i partecipanti che hanno potuto anche intrattenersi incuriositi a bordo delle macchine d’istituto.