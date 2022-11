"Non sei sola", carabinieri e centri antiviolenza in piazza a Monza

"Non sei sola", carabinieri e centri anti-violenza in piazza a Monza per le donne. Venerdì 25 e sabato 26 novembre in occasione della 23esima giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i carabinieri del comando provinciale di Monza Brianza, l’Associazione Nazionale Carabinieri e i centri antiviolenza della provincia saranno sotto l'Arengario, insieme, a supporto delle donne vittime di violenza.

Dopo la presentazione del manifesto che ha avviato la campagna “Non sei sola. Noi possiamo aiutarti” che con il patrocinio dei 55 comuni della provincia con il manifesto affisso nelle vie delle città e dei paesi, in piazza ci sarà un gazebo che sarà presente per tutto il weekend nel centro storico della città di Teodolinda. Qui si potranno trovare informazioni sul tema della violenza di genere, conoscere gli strumenti legislativi e socio-assistenziali in favore delle donne vittime di violenza e ricevere un consiglio.

Lungo le vie del centro, grazie ai volontari dell’ANC, saranno distribuiti i volantini con la foto simbolo della campagna “Non sei sola. Noi possiamo aiutarti" e i numeri per chiedere aiuto. In numerosi comuni della provincia, sempre grazie ai volontari dell’ANC, i volantini saranno distribuiti anche dinanzi a supermercati, vie cittadine e centri commerciali.

"Non sei sola", la battaglia contro la violenza in Brianza

Due mani che si tengono strette e la forza di due donne. Lo sguardo fisso, dritto, davanti a sé di chi nonostante la sofferenza ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e gli occhi dolci, comprensivi della carabiniera che sostiene, protegge e guida chi si è affidato a lei. Un'immagine istituzionale con un messaggio che rompe il silenzio: "Non sei sola. Noi possiamo aiutarti". Questo il manifesto che in tutti i 55 comuni della Brianza, grazie all'iniziativa promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza e dall'Associazione Nazionale Carabinieri Monza, sarà sulle strade e nei luoghi istituzionali in occasione di venerdì 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Ho avuto l'opportunità di prendere parte a questa iniziativa e come donna e come carabiniere mi sento in dovere di proteggere e tutelare tutte quelle donne che soffrono e sono in difficoltà" racconta Erica Arcidiacono, la donna carabiniere protagonista del manifesto insieme all'attrice Rossana Carretto. "Come donna mi sono immedesimata in quello che tante di noi vivono in questa situazione e come carabiniere ho i mezzi e le possibilità per aiutare le donne in difficoltà".

Una battaglia quella contro la violenza di genere che va combattuta su più fronti, facendo squadra. E così l'impegno contro la violenza di genere in Brianza ha coinvolto l'Arma dei carabinieri e i 55 comuni della provincia insieme alle associazioni per esprimere tutta la vicinanza ed il sostegno alle vittime ed infondere un messaggio di speranza perchè chi è in difficoltà trovi il coraggio e la forza di denunciare.