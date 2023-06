Festa dell'Arma 2023, chi sono i carabinieri "eccellenti" premiati in Duomo

Monza celebra il 209esimo annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri. L'appuntamento è con la cerimonia in piazza Duomo alle 18.30 di lunedì 5 giugno.

In piazza per celebrare oltre due secoli di storia e tradizione e un anno di attività al servizio e al fianco dei cittadini anche a Monza e in Brianza saranno schierati in piazza un plotone di carabinieri in GUS (Grande Uniforme Speciale), la famosa divisa storica dei carabinieri, due blocchi di militari con comandanti di stazione, in rappresentanza dei presidi dell'Arma su tutto il territorio provinciale, insieme a carabinieri di quartiere della compagnia di Monza, carabinieri forestali e militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale insieme a rappresentanze, bandiere e labari dell'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia, associazioni combattentistiche e d'arma. L'inizio della cerimonia è previsto per le 18.30 per una serata che vedrà la città di Monza rendere omaggio ai suoi carabinieri con la consegna di encomi e riconoscimenti a militari che si sono distinti nel servizio.

La festa proseguirà poi anche martedì 6 giugno, in piazza Trento e Trieste, con un momento dedicato in modo particolare ai più giovani e agli studenti e al mondo della scuola con l'esposizione dalle 8.30 alle 14 in piazza Duomo dei mezzi operativi e storici, delle dotazioni tecnico-scientifiche e delle specialità a cavallo e cinofila dell'Arma dei carabinieri. La cerimonia è stata organizzata dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza ai comandi del colonnello Gianfilippo Simoniello e dall'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Monza e Brianza presieduta dal coordinatore provinciale Vito Potenza.

I carabinieri premiati: chi sono

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL N.O.R.M. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI VIMERCATE

"Già sezione operativa di n.o.r.m. di compagnia distaccata, con professionalità, perseverante sinergico impegno e perfetto amalgama dei suoi componenti, sviluppava un’attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminale dedito, tra l’altro, alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. l’operazione, che consentiva di assicurare alla giustizia complessivamente 13 malviventi di cui 10 in stato di arresto, si concludeva, inoltre, con il sequestro di oltre 30 kg di droga, di armi clandestine nonché di migliaia di euro provento delle attività illecite”.

Province lombarde, marzo 2020 - marzo 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL N.O.R. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MONZA

"Sezione operativa di norm di compagnia capoluogo, con professionalità, perseverante sinergico impegno e perfetto amalgama dei suoi componenti, sviluppava un’attività investigativa nei confronti di un’organizzazione criminale dedita, tra l’altro, allo spaccio di medicinali oppiacei ed alla truffa ai danni dello stato. l’operazione, che consentiva di assicurare alla giustizia complessivamente 27 malviventi di cui 11 in stato di arresto, si concludeva, inoltre, con il sequestro di un cospicuo quantitativo di medicinali indebitamente acquisiti”.

Province lombarde, giugno 2019 - settembre 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE (ORA IN CONGEDO) BIAGIO ISCARO, AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE PASQUALE DI NUNNO, AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE ANGELO PULVIRENTI, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE MASSIMILIANO FIGLIOLA, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE VALERIO GENCHI, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE SALVATORE IOZZIA

“Addetto a sezione di nucleo investigativo, evidenziando professionalità e perseverante impegno, forniva determinante contributo ad un’articolata attività di indagine sviluppata nei confronti di un’organizzazione criminale dedita, tra l’altro, ai furti perpetrati in danno di aziende connesse a marchi blasonati della moda. l’operazione, che si concludeva assicurando alla giustizia complessivamente 9 sodali, di cui 7 in stato di arresto, ed il recupero di numerosa refurtiva di ingente valore, contribuiva ad accrescere l’immagine ed il prestigio dell’istituzione”.

Nord/centro italia, novembre 2021 - aprile 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” AL BRIGADIERE CAPO SALVATORE CLEMENZA

“Addetto a tenenza, evidenziando professionalità, iniziativa e determinazione interveniva, unitamente ad altro militare, in soccorso di una giovane donna che con intenti suicidari, era in procinto di gettarsi nel vuoto da un ponteggio di un cantiere edile, riuscendo a porla in sicurezza, così scongiurando tragiche conseguenze”.

Limbiate, 9 luglio 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” AL VICE BRIGADIERE LUCA DOMENICI ALL’APPUNTATO CRISTIAN DONNICOLA

“Addetto a sezione radiomobile di Norm di compagnia distaccata, evidenziando profesisonalità, spiccata iniziativa e ferma determinazione, non esitava ad intervenire, libero dal servizio ed unitamente ad altro militare, in soccorso di un uomo brutalmente aggredito sulla pubblica via da due malviventi armati di coltello, riuscendo a disarmarli e trarli in arresto”.

Seregno, 28 giugno 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” ALLA 2° SEZIONE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI MONZA BRIANZA RITIRA LA RICOMPENSA IL LGT. C.S. PASQUALE DI NUNNO

“Sezione di nucleo investigativo, con professionalità, perseverante sinergico impegno e perfetto amalgama dei suoi componenti, sviluppava un’attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminale dedito, tra l’altro, all’importazione dall’estero ed al traffico di sostanze stupefacenti. l’operazione, che consentiva di assicurare alla giustizia complessivamente 93 malviventi di cui 30 in stato di arresto, si concludeva, inoltre, con il sequestro di circa 800 kg di droga, di armi clandestine nonché di centinaia di migliaia di euro provento delle attività illecite”.

Territorio nazionale, marzo 2017 - giugno 2022