Iniziata la demolizione del grande palazzone brianzolo

Le prime 'picconate' sono iniziate domenica 16 ottobre. Davanti a una vera e propria platea di persone. Il sindaco, sul furgoncino, microfono in mano ha annunciato quello che per i caratesi era un evento straordinario: l'abbattimento del palazzo 'Nove piani' che da anni, ormai, si trova in uno stato di abbandono e di degrado.

L'intervento proseguirà per oltre un mese e mezzo. Come il sindaco Luca Veggian aveva anticipato a MonzaToday: "Il 'Nove Piani’ verrà abbattuto con una pinza e sgretolato dall'alto. L'intervento durerà tra i 30 e i 45 giorni. Un primo passo verso la rigenerazione urbana che ci sta tanto a cuore. Un intervento che regalerà alla cittadinanza un nuovo parco pubblico attrezzato di 5 mila metri quadrati. Un obiettivo delle nostre linee programmatiche di mandato. Lo avevamo promesso ed abbiamo mantenuto".

Poi partirà la riqualificazione dell'area che prevede anche la realizzazione - da parte del privato che si è aggiudicato all'asta il palazzone - di un parco urbano di 5 mila metri quadrati. Il 'Nove Piani' era ormai diventato non solo un problema di decoro, ma anche e soprattutto un problema di degrado e di mancanza di sicurezza. L'immobile è inserito nel Piano regolatore vigente che prevede il suo abbattimento.