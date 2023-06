La Brianza festeggia una nuova campionessa di boxe

Nessuno, sul ring, ha saputo colpire duro come lei. Con tenacia ed entusiasmo. Fino ad atterrare, gancio dopo gancio, tutte le sue avversarie.

Carate Brianza festeggia un altro grande successo sportivo e osanna la nuova stella della boxe. Domenica 18 giugno, al Lido di Fermo, la caratese Marta Ripamonti ha infatti conquistato il titolo di campionessa italiana 2023 al Campionato nazionale di gym boxe, rappresentando Regione Lombardia nella categoria senior - 69.

Un altro primato eccellente per i territorio brianteo, che ormai da tempo si sta contraddistinguendo per le sue eccellenze in ambito sportivo. Un pugno di ferro, quello di Marta, laureata allo Iulm nel 2021, che si accompagna a grazia, intelligenza e tanto impegno e perseveranza. A condividere la gioia della vittoria sui social anche il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian, insieme all'assessore allo Sport Ian Farina e al consigliere comunale delegato allo Sport Emanuele Chin: "A Marta le congratulazioni di tutta la comunità caratese" - ha postato il primo cittadino. Ma con la comunità dei caratesi, invero, a condividere l'orgoglio per questo grande risultato è certamente tutto il popolo brianzolo.