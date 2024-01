Crede molto nel lavoro di équipe e nella cura dei pazienti, più che della malattia in sé, con il coinvolgimento della famiglia e del medico curante.

Roberto Cattaneo è, da qualche settimana, il nuovo primario di Medicina Generale all’ospedale di Carate. Sostituisce Anna Gandino, trasferitasi ad altra struttura ospedaliera.

Il neo primario si è laureato presso l’ateneo di Pavia e specializzato in Medicina Interna all’università dell’Insubria. Prima di arrivare in via Mosè Bianchi ha lavorato, fra gli altri, all’ ospedale di Legnano, Tradate, Gallarate, Busto Arsizio.

Cattaneo si è occupato, oltre che di medicina interna, anche di emergenza - urgenza. Ha partecipato a diversi studi clinici nazionali e internazionali e, come relatore, a parecchi congressi su argomenti di medicina interna, patologia trombo - embolica, gastroenterologia. Ha firmato altresì numerose pubblicazioni scientifiche apparse sulle riviste mediche più autorevoli a livello mondiale. Tra i suoi impegni c’è il consolidamento della vocazione territoriale dell’ospedale di Carate e lo sviluppo dei rapporti con la medicina di base e le strutture socio-sanitarie del territorio, a partire dalla case di comunità.

"In questi primi giorni - racconta Cattaneo - ho già verificato le tante potenzialità della struttura, le capacità professionali e la dedizione al lavoro di tutti i mie colleghi e del personale infermieristico”.

“Per me è assolutamente decisivo - ha spiegato - lavorare come una squadra: nella medicina moderna non c’è spazio per l’uomo solo al comando. Credo molto nel lavoro di équipe e credo altrettanto nella cura dei pazienti più che della malattia in sé, con il coinvolgimento della famiglia e del medico curante".