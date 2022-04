Tavolini gratis all'aperto fino a settembre: ecco dove

Tavolini esterni gratis per bar e ristoranti a Carate Brianza. E' stata prorogata fino al 30 settembre la possibilità per gli esercizi pubblici che somministrano cibi e bevande di utilizzare il suolo pubblico con tavolini e dehor senza nessun pagamento.

A farlo sapere l'amministrazione comunale con una delibera ad hoc che prolunga l'iniziativa per tutta la prossima stagione estiva. Il provvedimento è attivo da due anni: l'esenzione era stata presa al termine del primo lokdown dall'ex assessore Elenora Frigerio, per aiutare le attività commerciali locali dopo le riaperture.

Sul sito del comune di Carate Brianza è disponibile la modulistica sia per tutti i commercianti che intendono proseguire con l'occupazione di suolo pubblico ma anche per coloro ne chiedano una nuova. Una scelta che, come precisa il sindaco Luca Veggian sul suo profilo Facebook non costerà nulla ai caratesi. "L'amministrazione comunale, nell'ottica di supportare la ripresa del commercio, dell'artigianato e delle attività economiche maggiormente penalizzate dal covid prima e dal caro bollette poi, ha stabilito di prorogare fino al 30 settembre 2022 l'utilizzo in forma gratuita di spazi pubblici da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - spiega -. Questo provvedimento non costerà nulla alle casse comunali".