Miracolo riconosciuto: il 15enne Carlo Acutis, morto a Monza, sarà santo

In tanti stavano aspettando questo momento. E ora anche la chiesa monzese può finalmente gioire dopo tanta attesa. Carlo Acutis, il 15enne morto all'ospedale San Gerardo nel 2006 a seguito di una leucemia fulminante beatificato nel 2020 è divenuto il patrono degli studenti sarà infatti proclamato santo. Durante l'udienza al cardinal Marcello Semeraro, prefetto per le cause dei santi, Papa Francesco ha autorizzato il dicastero a promulgare il decreto riguardante il miracolo (utile ai fini della canonizzazione) attribuito alla sua intercessione e che riguarda una ragazza del Costa Rica, studentessa in Italia, operata per un trauma cranico dovuto a un incidente. Dalle sue condizioni disperate è uscita grazie all’intercessione del beato Acutis, invocato dalla mamma, secondo quanto riporta Avvenire.

Il giovane Acutis, morto a Monza nel 2006, approdato poco dopo al cimitero di Assisi, collocato nel 2019 con i suoi resti mortali nel santuario della Spogliazione, pare davvero aver bruciato tutte le tappe. E dopo una brevissima vita terrena e la "rincorsa" del Paradiso ora sarà santo. Ormai, a migliaia e migliaia, e da tutto il mondo, giungono i pellegrini ad Assisi. E anche a Monza la sua figura è davvero rinomata.

Chi è Carlo Acutis

Nato a Londra il 3 maggio del '91 il Carlo Acutis fin da piccolo ha manifestato una grande e profonda spiritualità, non mancando mai di seguire ogni giorno la messa (era solito chiamare l'eucaristia "la mia strada verso il Cielo"), e un'attenzione particolare ai poveri e ai bisognosi. Il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, ammalatosi improvvisamente di leucemia fulminante è morto dopo un ricovero durato solo tre giorni all'ospedale San Gerardo di Monza. Una morte che lui già inspiegabilmente aveva previsto. Sportivo e appassionato di computer, Carlo Acutis ha utilizzato il web come per diffondere la sua mostra "Segni", dedicata ai miracoli eucaristici e divenuta celebre in tutto il mondo. Insieme alla sua fama. Tanto che già nel 2018 Papa Francesco lo aveva dichiarato venerabile e lo aveva pure presentato come modello di santità giovanile nell’era digitale. Dando corpo all'idea di quanti lo vorrebbero anche santo patrono di Internet.

Dall'aprile del 2019 il suo corpo si trova nel santuario della Spogliazione ad Assisi. E per la prima volta nella storia si è reso visibile al pubblico un beato vestito in jeans, felpa e scarpe da ginnastica.