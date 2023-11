L'angolo di Monza che diventa distretto dello shopping, del gusto e del design (ma non solo)

Nelle scorse settimana il debutto social con un video misterioso che mostrava una ragazza alle prese con lo shopping e una pausa pranzo nel cuore di Monza. Adesso il mistero è stato svelato. Ecco che cosa ci celava dietro a quelle immagini: la presentazione di un nuovo distretto dello shopping di qualità, ma anche di tanti eventi culturali per invitare i monzesi e i brianzoli a passeggiare in via Carlo Alberto, nel cuore della città di Teodolinda.

Questo lo spirito che ha animato i promotori di Carlo Alberto District. Il taglio del nastro il 25 novembre alle 17.30. A un mese esatto dal Natale questo nuovo distretto dello shopping di qualità e della cultura.

Questo distretto, già rinomato per essere una tram le vie più suggestiva e importanti della città, si propone di rafforzare il suo ruolo come centro di sviluppo commerciale e culturale. "Situato in uno dei luoghi più iconici di Monza, Carlo Alberto District è il nuovo punto di riferimento per gli amanti dello shopping di alta qualità e degli eventi culturali di prestigio - spiegano i promotori -. Questa iniziativa, promossa dalla collaborazione di importanti negozi e realtà culturali della via Carlo Alberto, è destinata a valorizzare e celebrare la ricchezza storica e artistica di questo affascinante distretto si illuminerà con luminarie incantevoli immergendo chi vi passeggia in una dimensione fiabesca. Ma non solo: i visitatori saranno deliziati da un concerto di arpe dislocate lungo l'intera via trasformando la passeggiata e lo shopping in un evento unico.

“Carlo Alberto District è anche un simbolo del continuo sviluppo di Monza - aggiungono i promotori del progetto -. Anche la nostra città merita di avere il suo distretto unico, in cui la solidarietà e il commercio si fondono in un'esperienza senza pari. Il Carlo Alberto District promette di essere un luogo di incontro, shopping, cultura e solidarietà”.