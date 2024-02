I 100 anni di Carlo Colombo e quella lettera commovente dal fronte alla sua mamma

“Se avrò la fortuna di tornare a casa, ti racconterò cose alle quali nemmeno tu, che sei la mia mamma, crederai”. Così scriveva 80 anni fa Carlo Colombo. Era un ragazzo partito per la guerra, fatto prigioniero e portato nei campi di concentramento da dove è uscito vivo anche grazie al suo straordinario attaccamento alla vita e forza di spirito che gli hanno consentito di attraversare e di uscire da quell’inferno. Un ragazzo che in questi giorni ha compiuto 100 anni e per questo importante traguardo è stato festeggiato da tutta la comunità di Giussano. Il sindaco, Marco Citterio, gli ha fatto visita a casa e gli ha consegnato una pergamena di augurio a nome di tutta la città.

Un incontro durante il quale Carlo Colombo ha raccontato al sindaco la sua vita, gli anni più terribili, l’arresto l’8 settembre del 1943 a Lonato e poi il viaggio in treno senza acqua e senza cibo fino al campo di concentramento di Mauthausen dove rimase prigioniero per due lunghissimi anni. E proprio in quegli anni scrisse quella commovente lettera alla sua mamma che riuscì a riabbracciare. Quando venne liberato Carlo passo prima per Kiev e Minsk, poi a piedi ritornò nella sua Brianza. Indelebile, nei suoi ricordi, il buio, il freddo, la desolazione, vissuta nei lager nazisti, mesi in cui il conforto della preghiera, della speranza e degli affetti più cari mantenevano viva la voglia di tenersi aggrappati alla vita.

Una vita che ricominciò nella sua Brianza, nella bottega di falegnameria al fianco dell’amata moglie Angela con la quale ha festeggiato le 100 candeline. Ma quegli anni terribili Carlo non li ha mai dimenticati e ha deciso di raccontarli e farsi memoria anche con gli studenti delle scuole di Giussano che ha incontrato.