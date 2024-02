Il 15enne morto al San Gerardo è diventato il patrono degli studenti

Carlo Acutis, il 15enne morto all'ospedale San Gerardo nel 2006 e beatificato nel 2020 è divenuto il patrono degli studenti.

A Saronno, dopo una solenne cerimonia, è infatti ufficialmente avvenuta l’installazione della reliquia del beato Carlo Acutis nel santuario cittadino della Beata Vergine dei Miracoli, dove resterà esposta stabilmente come patrono degli studenti. Come ha spiegato il prevosto monsignor Claudio Galimberti la scelta del luogo in cui installare la reliquia non è stata casuale ed è dovuta alla vicinanza del santuario alle scuole superiori del territorio, dunque vicino agli studenti suoi coetanei, che potranno così passare a trovarlo e pregarlo.

Chi è Carlo Acutis

Nato a Londra il 3 maggio del '91 il Carlo Acutis fin da piccolo ha manifestato una grande e profonda spiritualità, non mancando mai di seguire ogni giorno la messa (era solito chiamare l'eucaristia "la mia strada verso il Cielo"), e un'attenzione particolare ai poveri e ai bisognosi. Il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, ammalatosi improvvisamente di leucemia fulminante è morto dopo un ricovero durato solo tre giorni all'ospedale San Gerardo di Monza. Una morte che lui già inspiegabilmente aveva previsto.

Sportivo e appassionato di computer, Carlo Acutis ha utilizzato il web come per diffondere la sua mostra "Segni", dedicata ai miracoli eucaristici e divenuta celebre in tutto il mondo. Insieme alla sua fama. Tanto che già nel 2018 Papa Francesco lo ha dichiarato venerabile e lo ha pure presentato come modello di santità giovanile nell’era digitale. Dando corpo all'idea di quanti lo vorrebbero anche santo patrono di Internet.

Il miracolo e la beatificazione

Nel febbraio 2020 febbraio papa Francesco ha riconosciuto il miracolo a lui attribuito, aprendo la strada alla sua beatificazione avvenuta a ottobre 2020. Il miracolo è avvenuto in Brasile, dove un bambino di 10 anni affetto da una gravissima anomalia al pancreas è guarito dopo aver toccato un pezzo di una maglia di Carlo. Dall'aprile del 2019 il suo corpo si trova nel santuario della Spogliazione ad Assisi. E per la prima volta nella storia si è reso visibile al pubblico un beato vestito in jeans, felpa e scarpe da ginnastica.

Patrono degli studenti

Ora con le celebrazioni avvenuto a Saronno Carlo Acutis è diventato ufficialmente il protettore degli studenti. L'esempio del 15enne, che usava internet per testimoniare tra i suoi coetanei la fede in Dio e la gioia della preghiera, è anche al centro il podcast "Taccuino Celeste" di Riccardo Maccioni, giornalista di Avvenire, udibile sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e Google Podcast.