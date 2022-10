Il comune dove si accendono le luminarie, ma anche gli aiuti per i cittadini in difficoltà

Luci a Natale, ma anche aiuti concreti ai cittadini che - proprio a causa del rincaro delle bollette - stanno attraversando un momento di difficoltà. Doppio regalo per gli abitanti di Carnate: durante il periodo natalizio le vie del comune si accenderanno a festa (anche se per un periodo minore rispetto agli anni passati) e per chi ha problemi arriveranno contributi per affrontare il momento di difficoltà.

Ad annunciarlo il comune brianzolo che sulla pagina Facebook istituzionale ha spiegato perché ha deciso, comunque, accendere le luci di Natale. "La Pro Loco di Carnate in accordo con l'amministrazione, ha deciso di organizzare anche per quest'anno le luminarie con il supporto delle attività produttive, commerciali, professionali e associative del paese". Naturalmente con un occhio al risparmio energetico. "Metteremo a punto degli accorgimenti - si legge ancora sui social - come la riduzione del tempo di accensione e l'utilizzo di lampadine ad alto efficientamento energetico, per ridurre i consumi".

È previsto anche un 'regalo' di Natale per i cittadini che stanno affrontando un momento di difficoltà. "Come gesto di solidarietà sarà devoluto al Fondo Comunità Solidale un importo pari al costo dell'energia speso per le luminarie per aiutare i cittadini carnatesi in difficoltà".