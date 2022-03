Dalla Brianza una carovana di auto per recuperare i profughi al confine

Una spedizione di oltre dieci auto dirette in Romania al confine con l’Ucraina. Una trasferta solidale per andare e recuperare famiglie e bambini che stanno scappando dalla guerra in Ucraina alla ricerca di salvezza in Italia. Anche il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme di Monza e della Brianza, Milano e altre province si sta attivando per aiutare i profughi che scappano dall’Ucraina. Il Gran Priore d’Italia Bali di Gran Croce Giacomo Procopio è impegnato nell’organizzazione della trasferta. Sabato la partenza della carovana di auto dalla Brianza e poi l’immediato ritorno in Italia.

“Siamo di fronte a una tragedia e stiamo lavorando su due fronti - spiega il Gran Priore Procopio -. Il primo riguarda la messa in sicurezza delle persone, il secondo l’aiuto alle famiglie che ospiteranno i profughi”. C’è chi ha messo a disposizione la propria casa di villeggiatura, chi invece ha deciso di aprire le porte della propria famiglia a chi è scappato dalla guerra. Un grande lavoro di solidarietà, anche in stretta collaborazione con la Caritas e con le parrocchie.

“In tanti stanno rispondendo generosamente al nostro appello . prosegue -. Saranno settimane intense quelle che arriveranno. Ci sono bambini che dovremo aiutare a dimenticare il rumore delle bombe e le macerie che hanno visto con i loro occhi. Fondamentale, a questo punto, anche l’intervento degli psicologici. Ma dovremo anche raccogliere cibo, vestiti per sostenere la generosità di quelle famiglie che dalla Lombardia al Veneto hanno aperto le porte della loro casa e del loro cuore ai bimbi e alle mamme che stanno scappando dall’Ucraina”.

Per aiutare il Sacro Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto anche S.O.S.J. è possibile inviare un'email a sosjgranprioratoditalia@gmail.com