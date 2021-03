Brugherio, un cartello fuori dal comando della polizia locale per rendere omaggio alle donne

Un'opera d'arte per omaggiare le Donne. All'ingresso del comando della polizia locale di via Quarto è stato esposto un cartello realizzato in questi giorni, in via amichevole, dall'artista brugherese Lucia Sardi, con il supporto della ditta Erregrafica e l'intercessione collaborativa del Comandante in congedo Pierangelo Villa.

"A tutti coloro che hanno collaborato vanno i miei più fervidi ringraziamenti" ha detto il comandante Silverio Pavesi. "Si è scelto come base significativa il cartello del "dare precedenze" e, oltre al richiamo alla data del 8 marzo ed al simbolo rappresentato dalla mimosa, è stato aggiunto nel sottostante pannello integrativo un'interpretazione del nastrino rosso, a richiamo della lotta contro la violenza nei confronti delle donne, ed aggiunta una rosa" ha spiegato.

"Da parte dell'intero Corpo di Polizia Locale di Brugherio i migliori auguri a tutte le donne" fanno sapere da via Quarto.