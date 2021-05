Cartoleria sospesa: a Monza penne, quaderni e matite gratis per chi ha bisogno

L’emergenza sanitaria ha messo ko tante famiglie. Per alcune (e non sono poche) diventa un lusso anche acquistare gli articoli di cancelleria. Penne, pennarelli, matite, gomme, quaderni e fogli da disegno per alcune mamme che hanno più figli in età scolare è diventata una spesa insostenibile.

Da qui l’idea di Annalisa Usuardi, che ha una cartoleria nel quartiere di San Rocco a Monza, di introdurre la “cartoleria sospesa”.

In accordo con la dirigente delle scuole del rione Annalisa raccoglierà il materiale scolastico che i clienti acquisteranno e decideranno di lasciare “in sospeso”, e lo consegnerà alle scuole di San Rocco. Poi saranno le maestre che lo distribuiranno agli alunni che ne hanno bisogno.

“Esiste il caffè sospeso e il pane sospeso, ma per alcune famiglie è un lusso anche acquistare quaderni e matite – spiega Annalisa a MonzaToday -. Ecco perché nella mia cartoleria di via D’Annunzio ho deciso di inserire questa iniziativa. I clienti possono aiutare gli alunni delle scuole di San Rocco acquistando e donando una matita, un quaderno, una colla, una penna”.

Piccoli acquisti che per molte famiglie invece diventano costi importanti, soprattutto se moltiplicati per il numero dei figli, oppure in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo con uno (o entrambi) i genitori senza lavoro.

“Ho pensato che, alcune volte, magari uno studente prende una nota o viene sgridato perché non ha il materiale didattico – aggiunge la cartolaia -. Può capitare di esserselo dimenticato a casa, ma molte volte la famiglia non ha la possibilità di acquistarlo. Dopo questa riflessione ho deciso di organizzare questa iniziativa”.

A San Rocco nessun bambino rimarrà più senza penne e senza quaderni.