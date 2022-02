Dove trovare la cartolina speciale per la festa degli innamorati

Una cartolina ad hoc per celebrare la festa degli innamorati. Come ogni anno in occasione di San Valentino Poste Italiane hanno realizzato un piccolo gioiello per i collezionisti. Poste Italiane dedica a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica.

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Il prodotto filatelico è disponibile nei 7 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Monza e Brianza (a Monza in Corso Milano 56, a Cesano Maderno in Piazza XXV Aprile 2, a Concorezzo in Piazza della Pace 2, a Desio in Via Guido Galli 1, a Lissone in Piazza Alcide De Gasperi 3, a Muggiò in Via Leonardo Da Vinci 2 e a Seregno in Via Augusto Mariani 7), negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it e dall’ 8 al 14 febbraio si potrà utilizzare anche un annullo speciale.