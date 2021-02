Ecco due nuove case dell'acqua in Brianza

Due nuove case dell'acqua. Entrambe in Brianza, entrambe aperte nella giornata di San Valentino. È quanto ha realizzato Brianzacque in collaborazione con i municipi di Arcore e Lesmo.

La prima ad entrare in funzione è stata quella di Lesmo, situata in via Volta, alla frazione Gerno, nella piazzetta antistante le case comunali. Quindi, è stata la volta di quella di Arcore che ha trovato posto in via Edison tra piazza Pertini e largo Arienti. Entrambe distribuiscono acqua liscia e gasata, a temperatura ambiente o refrigerata con la possibilità di fare rifornimenti 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

"Di norma, l’acqua ha un costo di 5 centesimi al litro ma con l’esplosione della pandemia, per andare incontro al territorio e alle comunità locali in un periodo di crisi sanitaria che è anche economica e sociale, abbiamo deciso di renderla gratuita e di mantenerla tale fino a emergenza — spiegano da Brianzacque —. Prossimamente però per effettuare i prelievi, anche ad Arcore e a Lesmo, servirà essere in possesso dell’apposita tessera che potrà essere prelevata da appositi distributori automatici dopo che saranno collocati negli spazi dei due Municipi".