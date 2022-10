I bimbi brianzoli che vanno a scuola nella casa sull'albero

È il sogno di tutti i bambini: avere una casa sull'albero. Ma a Cesano Maderno sono andati oltre. Il comune ha realizzato una vera e propria aula didattica a 3 metri d'altezza, ubicata nel parco di via San Bernardo, immerso nel verde e nella natura.

Un'aula è ampia 17 metri quadrati ed è dotata di lavagna, tavoli e sedute, una libreria, la xiloteca con le diverse specie di legno. Poi c’è un oblò di osservazione, la casetta per impollinatori e quella per gli uccelli, con i relativi spioncini. E, ancora, uno speaking tube, per parlarsi a distanza, e un musiccone, un amplificatore per glismartphone realizzato con il legno recuperato dagli alberi del Trentino abbattuti durante la tempesta Vaia del 2018. Oggetti di design, ecosostenibili, in grado di stimolare la fantasia dei bambini e rendere interessanti le attività didattiche.

Ma non solo, anche lo spazio esterno ha tutte le caratteristiche a misura di bambino. Ci sono la parete e la rete da arrampicata, lo scivolo, la terrazza, il ponte tibetano, il palo da pompieri, la scala che si inerpica tra gli alberi. Il tutto con l'unico obiettivo di offrire ai bambini uno spazio per sognare, per fare attività all’aperto, per imparare divertendosi.

Questo progetto, già avviato con successo nei Paesi nordici, adesso arriva anche in Brianza. Il comune ha affidato il progetto e la sua realizzazione ad un’impresa specializzata, la “Sullalbero” con sede in provincia di Varese. Hanno collaborato al progetto la Vaia Wood, dal nome della tempesta responsabile della distruzione di milioni di alberi in Trentino, che ha prodotto l’amplificatore riutilizzando il legno degli abeti abbattuti; e la 3Bee, start up agri-tech che sviluppa sistemi di monitoraggio e miglioramento della biodiversità con apicoltori, aziende e consumatori e che ha prodotto Polly, la casetta delle api. L’azienda è impegnata nella diffusione della conoscenza del mondo delle api e degli impollinatori, i quali, purtroppo, oggi sono a rischio e subiscono per primi le dirette conseguenze dei cambiamenti climatici.

I lavori sono durati un mese e mezzo, poi altri 15 giorni per allestire la casa sull’albero nel parco di via San Bernardo. La struttura è a disposizione di tutti i bambini e in particolare dei piccoli alunni delle scuole vicine al Parco di via San Bernardo, Minotti, Calastrie BBE - Brianza BilingualEducation.

"La casa sull’albero - commenta il sindaco Gianpiero Bocca - è un progetto pensato per i bambini, per la loro felicità, per la loro voglia di avventura. Qui potranno giocare, fantasticare, imparare, il tutto a contatto con la natura. So che i bambini delle scuole desideravano qualcosa che valorizzasse questo parco, un luogo tutto per loro. Sono orgoglioso di questo risultato, della sua qualità e bellezza. Ringrazio le scuole, ringrazio l’impresa che ha ideato e costruito su misura per noi questa struttura e la nostra Area Tecnica. Buon divertimento a tutti i bambini".