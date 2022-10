Nasce a Monza Casa Lilt, un grande polo per la prevenzione e anche la cura dei tumori

Il taglio del nastro è fissato per il 3 dicembre, ma già dal prossimo 7 ottobre sarà possibile prenotare le visite. Tra poco anche Monza avrà il suo grande polo oncologico, al di fuori delle strutture ospedaliere. Ormai è in dirittura d'arrivo il cantiere di Casa Lilt, il gran progetto realizzato dalla Lega italiana lotta contro i tumori nello storico Spazio prevenzione di via San Gottardo.

L'anno scorso la chiusura della sede per l'avvio dei lavori, senza stop a visite e prevenzione che sono 'continuate' sul grande ambulatorio mobile allestito nel gran van che, poi in giro per la Brianza, ha portato medici e specialisti direttamente a casa dei cittadini. Adesso il cantiere di Casa Lilt è quasi ultimato. L'annuncio nella mattinata di lunedì 3 ottobre quando a Monza, in piazza Roma, è stata inaugurata la campagna Nastro Rosa in occasione del mese della prevenzione del tumore alla mammella. L'opera verrà consegnata entro la fine di ottobre, a novembre l'allestimento degli spazi ambulatoriali con arredi e strumentazione di ultima generazione. L'1 dicembre al via l'attività operativa con visite ed esami e due giorni dopo taglio del nastro. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Lilt.

Prevenzione e cura

Nella Casa Lilt le parole d'ordine rimarranno prevenzione, ma anche cura e assistenza nei confronti delle persone alle quali il tumore, purtroppo, è già stato diagnosticato. Oltre ad attività e servizi di sostegno ai familiari che si prendono cura del malato oncologico. Verranno incrementate le tipologie di visite ed esami, effettuati con attrezzature all’avanguardia. Sarà possibile sottoporsi a diversi tipi di ecografia (addome, cute e sottocute, testicoli e scroto, tiroide-paratiroidi con ecocolordoppler, transrettale, all’apparato urinario, cardiologica), colposcopia diagnostica con esame istologico, il MammoRisk, i test di funzionalità respiratoria, la valutazione del rischio cardiovascolare e un percorso per chi è affetto da sindrome metabolica.

I servizi

Al paziente oncologico saranno offerte tutte le misure riabilitative e assistenziali, di reinserimento familiare, sociale e lavorativo, grazie anche alla nuova palestra di riabilitazione e alla presenza di fisioterapisti e psico oncologi. Saranno offerti i principali servizi di assistenza come l’accompagnamento alle terapie, la fornitura dei presidi, l’assistenza sociale e i sussidi economici. I volontari Lega italiana lotta contro i tumori saranno, inoltre, presenti nel reparto di Oncologia del San Gerardo.

Unione pubblico e privato

"La prevenzione è fondamentale - ha ribadito Gianfranco Scaperrotta, direttore sanitario della Lilt Milano Monza Brianza -. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55 mila nuovi casi di tumore alla mammella. Un tumore che colpisce anche donne giovani, anche al di fuori delle cosiddette attività di screening. Con Casa Lilt e con l'attività dell'ambulatorio mobile vogliamo sensibilizzare le donne a prendersi cura di se e della propria salute". Un progetto fortemente apprezzato anche dall'amministrazione comunale. "Bisogna unire le forze - ha ricordato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto -. Non ci si salva da soli. Pubblico e terzo settore insieme possono fare la differenza. Inoltre è importante non solo fare prevenzione, ma anche stare al fianco dei familiari del malato".

Tappe nelle aziende

Grande la solidarietà dimostrata anche dai cittadini e dalle aziende per realizzare il progetto di Casa Lilt. In particolare quello dell'azienda monzese Elesa che, peraltro, per due giorni ospiterà l'ambulatorio mobile della Lilt permettendo alle sue dipendenti di sottoporsi gratuitamente alla visita senologica. Dal 16 al 31 ottobre, infatti, si svolgerà il Tour della prevenzione nelle aziende. I dieci metri di prevenzione del nuovo Spazio LILT mobilefanno tappa in aziende, fondazioni ed enti che hanno scelto di prenotare il doppio ambulatorio a quattro ruote per prendersi cura della salute delle proprie dipendenti. Sempre nelle aziende si terranno seminari di sensibilizzazione su temi di prevenzione primaria. Il tour è reso possibile da Air Liquide Italia, Elesa, Esselunga, Istituto Gentili, Prada, STMicroelectronics.