Quelle lenzuola diventate opere d'arte appese fuori dalla casa più antica di Monza

Opere d'arte appese a quei deliziosi piccoli balconi. Al piano terra, invece, le opere all'interno di quello che è stato ribattezzato il Museo più piccolo del mondo ricavato nella casa più antica di Monza. Succede proprio accanto al Duomo, alla Casa della Luna.

L’edificio, considerato il più antico della città, risale al XIII secolo e il nome si riferisce a quel manufatto a forma di luna (antico stemma monzese) che si trova in testa alla trave. E proprio alla Casa della Luna stasera, giovedì 15 giugno, alle 21 verrà inaugurato l’allestimento “Riconoscimi – Sottosopra” realizzato dall’artista Elend Zyma. L’allestimento è stato curato dall’architetto monzese Felice Terrabuio, anima del MiMuMo, quel museo dei record, creato proprio all’interno della Casa della Luna.

Il MiMuMo è il Museo dei record: è grande soltanto 2,29 metri quadrati, è aperto tutto l'anno, a tutte le ore del giorno proprio perché trasformato in una vera e propria vetrina dove vengono contiuamente esposte opere realizzate dagli artisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Un'occasione per fermarsi a guardare il bello a tutte le ore del giorno (e della notte).

Si potranno ammirare le opere fino al 2 luglio; Opere molto particolari realizzate su lenzuola e come si legge nella presentazione dell’allestimento “La memoria è il valore di ogni singolo percorso umano simbolicamente passato nei millenni attraverso queste lenzuola che vengono impresse e scolpite in un lavoro di ricerca, comunicazione, confidenza, fiducia, ascolto reciproco in una sorta di simbiosi con la materia e ciò che rappresenta”.