Una "casa" vicino all'ospedale per gli studenti e i lavoratori del San Gerardo

In via Andrea Lissoni (zona ospedale) troveranno casa gli studenti universitari e i dipendenti dell’ospedale San Gerardo.

Se a Monza c'è infatti l'università, manca però uno studentato. E a tal proposito, la giunta guidata da Paolo Pilotto vorrebbe porre fine all'annoso problema realizzando una struttura ricettiva per universitari e giovani lavoratori del mondo della sanità proprio nell'area adiacente al nosocomio monzese. Di qui, l'avviso di consultazione preliminare di mercato - consultabile a questo link - che l'amministrazione rivolge agli operatori privati per selezionare le realtà che si occuperanno di avviare i lavori per il nuovo edificio.

La consultazione

L’avviso è rivolto a tutti i soggetti potenzialmente interessati al progetto in veste di possibili partner, sponsor, affidatari o concessionari, ma anche a ogni realtà in grado di fornire suggerimenti e informazioni utili alla sua realizzazione, spiegano dal palazzo di piazza Trento e Trieste. "Lo scopo principale di tale procedimento - oltre al verificare l’interesse degli operatori privati nel concorrere alla riuscita dell’operazione - è quello di individuare la forma più idonea per la realizzazione del progetto, che potrà concretizzarsi ad esempio tramite appalto, partenariato pubblico privato o concessione" aggiungono dagli uffici.

Il processo di consultazione si aprirà con un incontro il 18 gennaio alle 14 presso la Sala C.u.a. (Centrale unica acquisti) del comune di Monza, al quale potranno partecipare i soggetti interessati che faranno domanda, entro il 15 gennaio, compilando l’apposito modulo allegato all’avviso pubblico e inviandolo mediante posta certificata all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it. L'idea del comune è quella di dar vita a una struttura che possa ospitare studenti e giovani lavoratori dell’ambito sanitario, per soddisfare la richiesta di alloggi da parte di queste categorie nelle aree adiacenti l’ospedale San Gerardo.

Ecco dove dovrebbe sorgere

La zona destinata al progetto è un lotto pianeggiante di 3960 metri quadri che confina a nord con la sede A.i.a.s e con un condominio privato, a sud con un altro condominio privato, a Est con l'Rsa Sant’Andrea e a ovest, ancora, con la sede A.i.a.s. e via Lissoni, che rappresenta l’unico accesso all’area. "L’incontro del 18 - spiega l’assessore agli Appalti Egidio Longoni - sarà un primo passo fondamentale nel definire maggiormente il progetto, e ci permetterà di incontrare i privati interessati a contribuire all’opera e di raccogliere i loro primi pareri e suggerimenti in merito".