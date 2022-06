Le case Aler di Monza e Brianza diventano green

Gli alloggi Aler di Monza e Brianza diventano green: 720mila euro per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo nelle case popolari lombarde per risparmiare energia.

Lo ha deciso ieri, martedì 21 giugno, la giunta regionale che ha stazionato 4milioni e mezzo di euro. È stata così approvata la delibera proposta dall'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo di concerto con l'assessore alla Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli. I fondi saranno messi a disposizione delle 5 Aler lombarde: Aler Milano (che ha un patrimonio di 45.963 alloggi) avrà a disposizione 2milioni 250mila euro; Aler Brescia Cremona e Mantova (che gestisce 14.086 alloggi) riceverà 720mila euro; Aler Varese Como Monza e Brianza, Busto Arsizio (con un patrimonio abitativo di 13.311 alloggi) riceverà 720.000 euro per l'adeguamento energetico. Ad Aler Bergamo Lecco Sondrio andranno 450mila euro per i suoi 8.995 alloggi; ad Aler Pavia Lodi 360mila euro per adeguare 6839 alloggi.

La concessione delle risorse è subordinata alla presentazione di un Piano degli interventi da parte di ciascuna Aler in cui dovranno essere indicate le caratteristiche degli impianti da installare (nuovi impianti fotovoltaici, repowering di impianti esistenti, sistemi di accumulo), gli edifici su cui s'intendono installare gli impianti, il quadro economico complessivo per ciascun impianto e il cronoprogramma. Il costo complessivo riconosciuto a ciascun Kw installato è di 3mila euro inclusivo dei costi di progettazione e di installazione. L'accordo mira, tra l'altro, a concorrere alla copertura dei mancati introiti delle Aler per le morosità incolpevoli al sostegno dei costi per i servizi energetici degli inquilini in condizioni di disagio.

"Sostenibilità e efficientamento energetico sono priorità di questa amministrazione regionale - dichiara l'assessore Cattaneo -. La lotta al cambiamento climatico deve partire dal basso, dai territori, da modelli di sviluppo improntati sull'economia circolare e sostenibile. La convenzione approvata è molto importante in quanto è volta alla riduzione dei consumi energetici e al raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili favorendo l'autoconsumo, anche attraverso sistemi di accumulo e interventi integrati che promuovano la riqualificazione energetica. In questo contesto, le Aler possono giocare un ruolo cruciale anche a supporto delle amministrazioni locali e del territorio".

"Questo provvedimento - ha commentato l'assessore Alessandro Mattinzoli - è in perfetta linea con le nostre azioni programmatiche e di governo, volte a promuovere la tutela dell'ambiente anche attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili coinvolgendo il patrimonio abitativo pubblico. Azioni che diventano ancora più significative oggi, considerata la crisi storica internazionale che stiamo attraversando".