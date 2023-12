Case comunali, dal 2025 canoni più alti per quelle "non scadenti"

A Monza dal 2025 i canoni di locazione delle case comunali aumenteranno. Ma solo se non "scadenti" o "mediocri".

E il risultato del protocollo d'intesa approvato dalla giunta comunale e condiviso con i sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniate Asia. Se nel 2024 l’attuale riduzione del 12.50% del valore locativo degli alloggi destinati ai Servizi abitativi pubblici (Sap) resterà tale, nel corso del 2025 e 2026 invece la percentuale di riduzione decrescerà, andando verso un graduale adeguamento. Ma con dei distinguo.

Le riduzioni previste dal protocollo

Il prossimo anno, la riduzione valore locativo resterà del 12.50% indipendentemente dalle condizioni dell’immobile. Dal 2025, invece, l’entità della riduzione varierà in base a come il singolo appartamento è stato classificato: gli alloggi giudicati "scadenti" manterranno infatti ancora la riduzione del 12.50%, gli alloggi "mediocri" passeranno al 10 % nel 2025 e all’8% nel 2026, quelli classificati come "normali" avranno infine una riduzione del 6% nel 2025 e del 4% nel 2026.

Il patrimonio abitativo

Il comune nel corso del 2023 ha effettuato, mediante affidamento a professionista esterno, la rilevazione delle condizioni degli stabili e degli alloggi Sap di proprietà dell'ente. Che, su un totale di 1.402 alloggi ha dato il seguente ritorno: 1.114 alloggi "normali", 217 alloggi "mediocri" e 71 "scadenti".

L’adeguamento

Il comune, in accordo coi sindacati, applica una riduzione percentuale del valore locativo, uno dei coefficienti su cui si basa il calcolo del canone di locazione. L’operazione di adeguamento del canone di locazione, secondo quanto spiegano dal palazzo di piazza Trento e Trieste, permetterà dunque di rendere disponibili altri alloggi Sap per le assegnazioni con opportune opere di ristrutturazione e riqualificazione. "Già quest’anno - spiega l’assessore alle Pari Opportunità e Politiche Abitative Andreina Fumagalli - siamo riusciti a consegnare una quarantina di alloggi rinnovati, ma il progressivo adeguamento dei canoni permetterà di recuperare altre abitazioni sfitte che abbiamo in dotazione, e che prima di essere assegnate necessitano di lavori di manutenzione".