Le 55 nuove case in edilizia convenzionata che verranno costruite vicino al Parco

A Monza (quasi) fronte Parco sono in arrivo nuovissimi appartamenti in edilizia convenzionata. Non è uno scherzo, ma realtà. Gli appartamenti (55 con metratura che varia da 45 a 140 mq) verranno realizzati in via della Blandoria, proprio a pochi passi dal Parco di Monza e da Villasanta. Gli scavi partiranno nelle prossime settimane, il cantiere nel 2024 per consegnare quindi l’opera (due palazzine con 55 unità abitative e 92 posti auto) entro la fine del 2025.

L’annuncio da parte di Yeldo Crowd il portale di equity crowdfunding che in meno di due giorni ha raccolto sottoscrizioni per 2,5 milioni di euro da oltre 50 investitori professionali e retail, per finanziare il progetto di edilizia convenzionata in città. L’iniziativa di crowdfunding immobiliare ha riscosso grande successo, raggiungendo in poche ore l’obiettivo minimo di raccolta di 1,5 milioni di euro, e raccogliendo - a soli due giorni dal lancio - l’obiettivo massimo di 2,5 milioni di euro, con un overfunding del 166,7%. “L'operazione - si legge nella nota stampa di Yeldo Crowd - a forte vocazione sociale, rientra nel regime di edilizia convenzionata, il cui obiettivo è rendere accessibile l'acquisto della prima casa a più fasce di reddito. Vantaggi anche per gli investitori del progetto: la vendita delle unità abitative avverrà infatti a prezzi agevolati, contribuendo in modo significativo a mitigare il rischio commerciale.

“L’operazione di Via della Blandoria è la seconda finanziata da Yeldo Crowd a Monza - commenta Marco Dardana, Ceo di Yeldo Crowd -. Come confermato da recenti rilevazioni, con l’aumento dei prezzi immobiliari a Milano, la domanda di unità residenziali a Monza è infatti cresciuta rapidamente, offrendo condizioni interessanti per gli investitori. Il progetto di Via della Blandoria, venduto a prezzi calmierati grazie alla convenzione stipulata con il comune di Monza, si configura quindi come una scelta ideale per giovani coppie, famiglie e professionisti che lavorano a Milano, offrendo un ambiente immerso nel verde, ben collegato con il centro di Milano raggiungibile in soli 10 minuti in treno.”

Il progetto presenta un ROI del 47%, pari a un rendimento annuo atteso (IRR) del 15%, a fronte di una durata attesa di 33 mesi. Sponsor dell’operazione è Gruppo MG, rinomato sviluppatore italiano con vasta esperienza in progetti di rigenerazione urbana e sviluppo immobiliare, con oltre 55 anni di esperienza nel settore, più di 500.000mq di progetti attivi e un’operazione, a Varedo, già finanziata con successo da YELDO, per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

“Anche in questa operazione - aggiunge Lorenzo Belloni, chief investment officer di Yeldo Group - abbiamo costruito un solido pacchetto di garanzie per gli investitori: oltre alla liquidation preference, che offre una priorità di liquidazione su capitale rendimento rispetto all’equity dello Sponsor, è stata prevista anche una put-option, che permetterà agli investitori di vendere le proprie quote allo Sponsor al termine della durata attesa, se capitale e rendimento non saranno ancora stati rimborsati”.